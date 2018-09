Museo Nacional de Río de Janeiro: una semana después del incendio, Brasil aún llora la pérdida [VIDEO]

Catástrofe histórica. La noche del domingo 02 de setiembre el mundo lamentaba que un arrasador incendio en el Museo Nacional de Brasil redujera a cenizas un acervo de 20 millones de piezas, entre las que se hallaban las colecciones museográficas más importantes de América Latina.

Tras el impacto inicial de ver al bicentenario palacio envuelto en llamas llegaron las consecuencias políticas, se buscaron culpables y se analizó el origen de una tragedia que pudo evitarse. Estos videos de YouTube permiten analizar las causas y consecuencias de un incendio que enluta la cultura de la humanidad.

Negligencia imposible: el Museo Nacional de Brasil carecía de sistema de seguridad

A una semana del incendio, bomberos y Defensa Civil siguen buscando el origen. Sin embargo, desde empleados hasta el mismo subdirector, Luiz Fernando Dias Duarte, sostienen que el edificio necesitaba mantenimiento urgente que no recibía desde el 2014.

Ahora que la pena embarga a Brasil sale a la luz que el Museo Nacional de Río de Janeiro era víctima de un desfinanciamiento que obligó a sus responsables a clausurar un tercio de sus treinta salas.

A pesar de que el Museo Nacional de Brasil era el lugar que custodiaba la mayor colección de piezas egipcias en América Latina o resguardaba el esqueleto humano más antiguo de toda América los recortes presupuestales no se detuvieron. Incluso, ser el guardián de los mayores acervos paleontológicos no le valieron para contar con sistema antiincendios, pues no contaba con sistemas de aspersores o brigadas en caso de que el fuego se desate, según revela el siguiente video de YouTube.

Las protestas y el llanto frente al Museo Nacional de Río de Janeiro

Indignación general. Una vez que el 90% del acervo del Museo Nacional de Brasil se consumió con el fuego los brasileños salieron a las calles a protestar por la pérdida histórica que sufrieron. Investigadores, estudiantes y grupos sociales salieron a las calles de Río de Janeiro a reclamar los años de recortes presupuestales que propiciaron el desastre cultural, según se observa en el siguiente video de YouTube.

Sin embargo, el 10% que logró rescatarse del incendio se debe, en gran parte, al heroicismo de muchos trabajadores que ingresaron a rescatar el acervo del Museo Nacional de Río de Janeiro a pesar del peligro que representaba para su integridad.

El futuro del Museo Nacional de Brasil tras el incendio

Ante el palacio humeante del Museo Nacional de Río de Janeiro los ministros de Educación, Rossieli Soares, y de Cultura, Sergio Sá Leitao anunciaron la entrega de 10 millones de reales (unos 2,4 millones de dólares) "para garantizar la estructura física y la seguridad, incluso estructural", del Museo Nacional.

Posteriormente, el gobierno brasileño informó que con el objetivo de "financiar proyectos de seguridad, modernización y prevención de incendios" pondrá a disposición "25 millones de reales (seis millones de dólares) que aportará el Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES)", una entidad pública.

Sin embargo, las autoridades brasileñas se han puesto en contacto con instituciones públicas y privadas con el fin de constituir una red de apoyo para reconstruir a la bicentenaria institución, según relata el siguiente video de YouTube.



El Museo, fundado en 1818 y administrado por la Universidad Federal de Río de Janeiro y el gobierno federal, estaba instalado en el bellísimo Palacio de San Cristóbal, un espacio fundamental en la rica historia brasileña.