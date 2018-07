YouTube: estudiante pierde la vida por un error durante simulacro [VIDEO]

Una joven de 19 años que participaba en un curso de sobrevivencia en la India fue víctima de un trágico accidente, debido a que saltó del segundo piso y terminó con lesiones mortales. Hoy la prueba del incidente fue compartida en YouTube y los familiares claman por justicia..

El trágico suceso tuvo lugar en la Facultad de Artes y Ciencias Kovai Kalaimagal, en la India, donde la joven participaba en un simulacro que debía preparar a los alumnos en caso de un desastre natural; sin embargo, todo terminó en tragedia cuando la estudiante identificada como Lokeshwari saltó al vacío.

La fatal escena fue captada en vídeo por las cámaras de un circuito cerrado de televisión y posteriormente compartido en YouTube, donde se ve el preciso instante en que la mujer estaba sentada en un pretil cuando fue empujada por el instructor. El plan era que caiga en la malla de seguridad que era sostenida por otros estudiantes, pero terminó impactando contra el alero del primer piso.

La joven sufrió heridas en la cabeza y cuello, por lo que fue trasladada de inmediato al hospital para practicarle los primeros auxilios, pero no fue suficiente. The New Indian Express informó que los médicos nada pudieron hacer para lograr salvar su vida.

Como era de esperarse, la Policía Rural de Coimbatore arrestó al instructor del curso tras la denuncia de los padres y la viralización del vídeo en YouTube como evidencia, además demandaron a la universidad por no monitorear la ejecución del simulacro, por lo que fue responsabilizada por la muerte de la joven.