Claudia Sheinbaum defiende la presencia de México en la investidura de Nicolás Maduro en Venezuela: cuáles fueron sus declaraciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó la decisión de enviar a un representante de su gobierno a la investidura del presidente venezolano Nicolás Maduro, programada para el viernes 10 de enero. Según la mandataria, esta acción se enmarca en el principio de autodeterminación de los pueblos, una postura que definió como fundamental en la política exterior de su administración.

En un contexto político marcado por tensiones diplomáticas, la postura de Sheinbaum refleja un cambio respecto a posiciones previas, en las que se pedía mayor transparencia en los procesos electorales venezolanos. Ahora, la mandataria mexicana sostiene que corresponde únicamente al pueblo venezolano definir su destino político, alejándose de las críticas externas y priorizando el marco constitucional de México en materia de relaciones exteriores.

México y su postura en la investidura de Nicolás Maduro

Desde el inicio de su mandato el pasado 1 de octubre, Claudia Sheinbaum ha buscado delinear una política exterior imparcial. La mandataria confirmó que un representante oficial asistirá a la toma de posesión de Nicolás Maduro: "En el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así, le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir". Aunque no especificó el nombre, se ha mencionado al embajador Leopoldo de Gyves como posible enviado.

Esta decisión marca un cambio significativo respecto a posturas anteriores, cuando Sheinbaum solicitó mayor claridad en los procesos electorales venezolanos. Sin embargo, la presidenta aclaró que su gobierno seguirá los principios constitucionales que promueven la neutralidad y la soberanía de las naciones.

La reelección de Nicolás Maduro en Venezuela: estos son los antecedentes

El 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela, cuyos resultados han sido cuestionados por diversos países y organismos internacionales. Mientras Nicolás Maduro se prepara para iniciar un nuevo período presidencial, líderes opositores como Edmundo González Urrutia han denunciado irregularidades en el proceso.

González Urrutia, considerado por algunos países como el verdadero ganador de los comicios, realiza una gira internacional buscando respaldo. Recientemente se reunió con líderes como Javier Milei en Argentina y Luis Lacalle Pou en Uruguay, y planea un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Críticas internacionales y la postura de Claudia Sheinbaum

El reconocimiento de la reelección de Maduro por parte del gobierno mexicano ha generado reacciones encontradas. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, México apoyó llamados a la transparencia electoral junto con países como Colombia y Brasil. No obstante, Sheinbaum ha defendido su decisión como un acto de respeto hacia la soberanía venezolana.

"Esta es la postura establecida en nuestra Constitución. No nos corresponde interferir, sino respetar la autodeterminación de los pueblos", afirmó la presidenta en respuesta a las críticas.

¿Cuáles son los elementos clave del proceso en la situación de México con su postura a la investidura de Maduro?