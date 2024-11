¿Qué pasó con la 'Muñeca Diamante de Rubí', la influencer mexicana que denuncia haber sido víctima de un intento de asesinato?

La influencer mexicana 'Muñeca Diamante de Rubí' ha causado gran impacto en redes sociales tras denunciar un intento de asesinato en su contra. A través de un video que rápidamente se hizo viral, la celebridad de internet detalló los momentos de terror que experimentó al salir de su negocio, donde, según sus palabras, un grupo de personas intentó atacarla. La noticia ha generado reacciones inmediatas entre sus seguidores y el público en general.

No es la primera vez que 'Muñeca Diamante de Rubí' expone en sus redes ataques hacia su persona. Semanas atrás, la famosa reveló sus planes de emprender una acción legal hacia una mujer específica por presuntos ataques.

¿Qué pasó con 'Muñeca Diamante de Rubí'?

La conocida influencer y empresaria 'Muñeca Diamante de Rubí' reveló en sus redes sociales que fue víctima de un intento de asesinato. Según contó, un vehículo de color blanco comenzó a cerrarle el paso y luego el conductor sacó un arma de gran calibre con la intención de matarla. La personalidad de internet detalló que, al sentirse en peligro, decidió huir a toda velocidad, cruzando semáforos en rojo, lo que provocó un choque con otro automóvil. Aunque su vehículo quedó completamente dañado, también reportó que el auto del agresor quedó inservible.

"Una troca blanca, doble cabina blanca me empezó a cerrar el camino, se me echó encima y después me sacó una arma de un calibre grande para tirarme a matar", detalló la mujer mexicana en redes sociales. 'Muñeca Diamante de Rubí' indicó que presentó la denuncia ante la policía, proporcionando detalles sobre el vehículo que la acosaba para ayudar en las investigaciones.

¿Cómo se encuentra ahora 'Muñeca Diamante de Rubí'?

Aunque se desconoce el estado de salud oficial de 'Muñeca Diamante de Rubí', en el video de sus declaraciones parecía estar en un hospital, aparentemente debido a las lesiones sufridas en el incidente.

Asimismo, la influencer de México manifestó haberse roto la nariz y presentar dolores en la zona del pecho y el rostro. A pesar de su condición, la celebridad mostró confianza en que se descubriría la identidad de su atacante.

¿Quién es 'Muñequita Diamante de Rubí'?

'Muñequita Diamante de Rubí' es una influencer mexicana y empresaria de 53 años, conocida por su estilo de vida lujoso y su presencia destacada en redes sociales, donde cuenta con 2,9 millones de seguidores en Instagram. Actualmente radica en Miami y es reconocida por compartir detalles de su día a día, como sus exclusivos atuendos y viajes de lujo. A menudo muestra sus visitas a destinos internacionales y se relaciona con marcas de alta gama que la invitan a eventos exclusivos.