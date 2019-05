“Todo el tiempo estoy mejorando mi música”

Redacción LR

Hablar de Alejandro Marambio, más conocido como 'Pochi', es hablar de la historia del reggae en el Perú. Con 31 años de trayectoria, y considerándose una persona tímida, esta leyenda de la música dejó en claro que, pese al tiempo, todos los días intenta mejorar sus letras y lograr canciones que transmitan un mensaje.

¿Por qué te llaman 'Pochi'?

Me dicen así desde niño, no tiene nada que ver con mi nombre. Es más corto, más simpático que Alejandro [risas]. Mi abuelita era quien me decía así.

¿Cómo ingresaste a la música?

Mi papá es músico, casi toda mi familia también lo es. Ahora también lo son mis hijos, mis nietos. Incluso la vez pasada toqué con mi nieto en su colegio, fue la primera vez que tocamos juntos.

¿Te consideras autodidacta?

Sí, yo recién de adulto aprendí a escribir música para apuntar mis canciones, porque a veces se van a la nada. A veces también utilizaba grabadora.

¿Y desde cuándo aparece tu pasión por el reggae?

También desde niño. Mi papá tenía música caribe, entonces cada vez que yo escuchaba a una banda de rock tocar reggae, me atraía. Cuando yo vivía en Cusco en 1973, ahí fue que empecé a escuchar a Bob Marley. Todo el tiempo estoy mejorando mis letras, mi música. Hay que dedicarse varias horas al día para no fallar.

¿Cómo surge la canción 'Dios te salve tierra'?

Surge por una canción que canta una persona que viene del espacio, que podría ser un extraterrestre, un arcángel, una divinidad. En la obra los cantantes cada uno tiene una versión de lo que está viendo y cada quien imagina su divinidad favorita.

De volver a los 90', ¿escogerías nuevamente el reggae?

Por supuesto, sin dudarlo. Pochi sin reggae, no es reggae.

Alguna vez en tu adolescencia o niñez, ¿tuviste alguna travesura?

Yo soy bien tranquilo [risas]. Recuerdo que una vez jugando con mis amigos rompimos el vidrio de una ventana y nos empezaron a gritar, estábamos avergonzados y mi papá vio lo que pasaba y nos defendió ja,ja. De esa travesura no me olvido hasta ahora.

¿Te animarías a fusionar el reggae con el reggaetón?

Sí, ¿por qué no? El reggaetón es un tipo de reggae que se especializa en divertir, le dicen 'dancehall'. Este ritmo ha sido acusado de obsceno, machista, pero es un baile, una danza. En la canción 'La luna', es como un reggaetón. La gente piensa que ese género solo ofende.❖