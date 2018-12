Apoyemos a Juan Carlos

Todavía siento las manos de mi madre. La piel del rostro de mi padre. Todavía hay días y noches en que pienso en esos últimos momentos de ambos, quienes se fueron con un año de diferencia. No dejo de decirme que merecieron estar más tiempo y seguir con ellos, aprender de ellos. No dejo de hacerme preguntas y no me cansaré de hacerlas. El cáncer tiene eso, afecta a pacientes directos y golpea a los que quedamos, nos deja huellas profundas. Nada es igual después de eso.

Así es como aprendí (por experiencia propia) a admirar a quienes emprenden una batalla decidida contra ese mal que ataca a un ser querido.

Los expertos opinan que es muy importante la dimensión humana en el tratamiento del cáncer y su lucha para superarla, indican que la familia o los seres más cercanos deben acompañar al paciente. La psicooncología sugiere enfrentar de forma conjunta el mal.

La reflexión viene al caso por la lucha de una periodista, María Isabel Gonzales, muy estimada en las redacciones por su profesionalismo. Ella batalla por la recuperación de su esposo, el periodista Juan Carlos Llanos. Sus amigos los apoyan de múltiples maneras.

María Isabel hace un llamado a las personas del grupo sanguíneo O RH negativo para que donen plaquetas que requiere su esposo. Pueden escribir a ma.isabelgonzales@gmail.com. Además sus amigos reúnen fondos para ayudar a cubrir los gastos. Las donaciones se hacen en la cuenta BCP en soles: 194-25903511-0-61. Pueden seguir su caso en Facebook, en la página "Amigos de JuanCa y Maís".

Contra el cáncer debemos luchar todos. Vale la pena estar unidos.