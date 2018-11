Redacción LR

53 años de vida artística. ¿Qué sentimiento te embarga?

Sentimientos encontrados, entre nostalgia, tristeza, pero al mismo tiempo felicidad y ganas de tener más años en el arte, si Dios así lo permite.

¿Qué valoras de estos 53 años?

El maravilloso respaldo del público que ha sabido tener a Amanda Portales en un lugar muy especial y no quiero defraudarlos.

¿Cuál es el secreto de tu éxito?

Mi constancia. Ser perseverante, y decir que lo último que se pierde es la esperanza. Y soy consecuente con lo que soy, canto porque me apasiona.

¿Por qué le pusiste "Alma chola" a tu concierto de aniversario?

Porque todos tenemos un alma chola. El 2016 se llamó "Amanda solo Amanda". El 2017, "Primero lo nuestro" y este 2018, "Alma chola".

Unos años muy fructíferos.

Sí, de rotundo éxito, de consolidación en mi carrera.

¿Buscas reivindicar la "cholitud"?

Sí, porque aquí te cholean de tal manera que no sabes si es de cariño o peyorativamente. "Alma chola" para identificarnos con nuestras raíces, y que no te sientas menos ni más. Juntos hagamos retumbar el Gran Teatro Nacional porque todos tenemos el alma chola. Que niños y trabajadores, que todos digan con orgullo, yo tengo el alma chola.

¿Te reinventas?

Siempre. La juventud y experiencia deben caminar juntas. No me puedo dormir en mis laureles, tengo que reinventarme, tengo que cuidar mi vestuario, el repertorio, la parte visual, y cada año hacer algo diferente en el espectáculo.

¿Estudiaste canto?

No. Dios me dio el don de cantar.

¿Cómo perfeccionaste tu canto?

Con experiencia, y te voy a contar un secreto: yo no ensayo. Muchos criticarán, y dirán pero si Amanda no ensaya cómo tiene esa llegada con la gente.

¿Qué explicación das a ello?

Todo está en mi cabecita. Y es que una cosa es que cantes, otra que grites, y de un tiempo a esta parte están cantando con gemidos (risas).

¿Qué recomiendas para el canto?

Cantar con naturalidad e interpretar para engancharte con el público, y respetar a los autores y compositores.

¿Te sientes estrella?

Dios me dio el don de cantar, pero eso no quiere decir que porque canto o la gente me conoce, me puedo creer lo máximo. Las estrellas en el cielo están.

¿Cuál es tu antídoto para ello?

Ser yo misma. No puedo tener la pose de la estrella, ni de la gran artista, ni de la megaestrella.

¿Entre tus colegas hay gente que sí se creen estrellitas?

Wuau, de esos hay muchos. Están pisando nubes. Hasta he visto que se hacen los que quieren acercarse al público, pero tienen a su seguridad cuidándolos. Para mí es una huachafada.

¿Qué innovarás en tu concierto?

Si me quieren ojear, lo lamento, estaré rodeada de ángeles protectores. Estaré acompañada de un coro y una sinfónica de 100 niños del Colegio Parroquial Virgen del Rosario, de Manchay. Mi sueño será realidad, cantar con una sinfónica. Tendré una orquesta típica, un conjunto de cuerdas y tres invitados especiales, un regalo especial al público, una gran sorpresa.❧