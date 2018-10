Marta del Río Villanueva: “El empoderamiento de la mujer empieza en el colegio, rompiendo estereotipos”

Construir una empresa en el país no es fácil si a ese reto le agregas objetivos de impacto ambiental, bienestar y salud, así como empoderamiento de la mujer. Sin embargo, cuando lo consigues, puedes tener recompensas tan grandes como el que acaba de recibir Marta del Río, CEO de Wasi Organics, marca por la cual acaba de recibir el reconocimiento de la ONU, siendo la primera emprendedora peruana en obtenerlo.

¿Cómo te sientes con el premio?

Feliz, no solo yo sino todas las mujeres que conforman la empresa. Fuimos 5 las ganadoras, una por cada continente, y yo representando a toda América de entre 200 que participamos. Es un reconocimiento a un trabajo duro.

Cuéntame, ¿qué calificaron?

Crear una empresa es difícil, pero si tienes un equipo extraordinario se puede lograr. En nuestro caso perseguíamos tres objetivos: igualdad de género, erradicación de la pobreza y bienestar y salud. En Wasi Organics no tenemos brecha salarial entre género, el 60% del directorio lo conforman mujeres, la mitad de las mujeres en planta son madres solteras, y trabajamos con asociaciones de agricultores lideradas por mujeres.

¿Fue fácil encontrar asociaciones lideradas por mujeres?

No, nos gustaría que esto fuera una llamada, porque nos encanta su trabajo, ojalá pudiéramos encontrar más con producción orgánica y de superalimentos, como la quinua orgánica, granos andinos, ojalá.

¿Cómo es en el campo luchar por el empoderamiento?

Creo que el empoderamiento de la mujer empieza en el colegio, en cómo interpretan las cualidades de la mujer y los varones, y las posibilidades que tienen cada uno que son infinitas. En casa, rompiendo estereotipos.

Y sobre los ejes de erradicar pobreza y el bienestar, ¿cómo lo implementan?

Esos dos son objetivos que persigue también la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Erradicar la pobreza lo hacemos desde el trabajo con las asociaciones, a quienes hay que establecer un lazo de confianza en el que vean que ellos también ganan. Pero en el tema de bienestar, es a través de los productos que vendemos, no solo fomenta la agricultura orgánica, sino que sus componentes son una bomba de nutrición para la salud de todos.

Y por eso va a un mercado tan exigente como el europeo…

Sí, no es solo producto, somos la primera empresa orgánica que exporta marca. Dijimos que si teníamos un producto altamente innovador no teníamos que dárselo a los retails para que ellos pusieran su marca en el empaquetado, nosotros podíamos exportar. Iniciamos enviando a Dinamarca que es un público exigente y este año entramos a Reino Unido. Estados Unidos aún no hasta que tengamos la seguridad de poder enviar grandes cantidades.

¿Qué mensajes compartirías a las mujeres?

Persigue tus sueños, trata de sortear los obstáculos y conéctense entre mujeres. Nos ayudamos poco aún, debemos ayudarnos más, y cuando creas que ya lo estás haciendo, date cuenta de que todavía falta. No hay un techo de cristal, sino de concreto, pero que también puede romperse.