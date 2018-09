“Tuve problemas de desorden alimenticio por la presión de estar frente a cámara”

Lleva más de una década radicando en nuestro país y su acento colombiano se ha diluido para adaptar los modos y vértigos de las cámaras y la calle. Manuela Camacho, periodista de profesión, reflexiona sobre lo que hay detrás de cámaras en el set de 'La Contra'.

¿Le tienes temor a la cámara?

Desde muy chica he estado familiarizada con el mundo de la televisión, así que no le tengo temor.

¿Qué tal la experiencia en 'América Kids'?

Me marcó. Era actriz y éramos niños. No éramos conscientes de que estábamos trabajando. Íbamos a reunirnos con nuestros amigos. Estudiábamos, trabajábamos y ganábamos plata.

¿Ganaban bien?

En esa época nos parecía muchísimo; hoy, no es la gran cosa. Con eso nos pagábamos gustos y algunos costeábamos universidades.

¿Recomendarías a un niño que ingrese al mundo televisivo?

Es muy difícil. Tenemos talentos muy chicos protagonizando papeles estelares. Nosotros éramos adolescentes y creo que era más difícil porque uno tiene más inseguridades con relación a su cuerpo y empezando a desarrollar tus vínculos con los demás.

¿Cómo así?

Estás en un mundo demasiado expuesto. Aconsejaría que los papás los apoyen.

¿Es tu experiencia personal?

Sucede que tuve problemas de desórdenes alimenticios impulsados por la presión de estar frente a cámara, de compararme mucho con mis compañeras.

¿Qué comparabas?

La belleza y los estereotipos físicos. Una adolescente sin la guía puede perderse.

¿Te autoexigías una estética personal?

Me presionaba con eso. Siempre dicen que en la televisión uno engorda cinco kilos…

Estoy fregado.

(Risas). Era una chica que estaba en pleno desarrollo y me sentía voluptuosa, por un lado, menos por otro.

¿Qué te ha otorgado trabajar en 'La banda del Chino'?

Llevo trabajando cinco años. Me gusta mucho el proceso que yo misma he tenido en el programa. Me he descubierto como reportera.

¿Qué tema te gustó desarrollar en el programa?

El que recuerdo fue de este verano, tuve un altercado en Pucusana.

¿Qué pasó?

Fui a demostrar que casi todos los fines de semana de verano nos preocupamos por la diversión de la familia y amigos, y la basura regada va a terminar al mar. Fui a registrar la situación y las personas del balneario no lo tomaron bien.

¿Te echaron?

Se pelearon con mi camarógrafo y conmigo también. Pero ¿sabes?, me encanta trabajar con niños.

Cuéntame.

Si no hubiese sido periodista, hubiese sido psicóloga infantil.

¿Has realizado reportajes al respecto?

Un reportaje que hice fue con niños que conocieron por primera vez el mar.

¿Te gustaría tener un hijo?

(Risas). Me gustaría en algún momento en mi vida, ahorita no.