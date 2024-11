Chery reafirma su compromiso con las comunidades donde está presente. En esta ocasión, se une a Magia – Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer, con el objetivo de acercarse a los niños que enfrentan esta difícil enfermedad y brindarles un momento de alegría.

Fundada en Wuhu, China, Chery ha evolucionado desde sus inicios como un proyecto orientado a impulsar las economías locales hasta consolidarse como una de las marcas automotrices con mayor presencia global. Con una capacidad de producción de 900,000 autos anuales y una variada gama de más de 20 modelos, la marca sigue comprometida con la innovación y el desarrollo sustentable. Esta colaboración con Magia refuerza su compromiso con los diferentes grupos de interés, sumándose a esta noble causa.

Bajo su programa de responsabilidad social "With Chery With Love”, la marca busca generar un impacto positivo en las comunidades donde tiene presencia. Este programa refleja el compromiso global de Chery con el bienestar social, desarrollando iniciativas en educación, salud y medio ambiente para mejorar la calidad de vida de las personas. A través de "With Chery With Love", la compañía lleva a cabo proyectos que promueven el cuidado y el acompañamiento, alineándose con los valores de la marca y su enfoque en la sostenibilidad y el apoyo comunitario.

La colaboración con Magia forma parte de este programa, reafirmando el compromiso de Chery con las causas sociales y su objetivo de brindar momentos de esperanza y alegría a los más pequeños.

Desde su creación en 2010, Magia tiene la visión de asegurar que ningún niño con cáncer en el Perú quede sin tratamiento debido a la falta de recursos. Inspirada en la filosofía de su fundadora, la Dra. Teresa Pasco, de que el amor es parte esencial de la recuperación, Magia se ha convertido en un símbolo de esperanza. La organización brinda apoyo para la compra de medicamentos, prótesis y otros insumos médicos, además de ofrecer alojamiento en Casa Magia, su albergue en Surquillo, para niños de provincias que requieren tratamiento en Lima. Otras de sus actividades incluyen programas de apoyo psicológico, así como de recreación y educación para los pequeños.

Como parte de esta iniciativa, Chery organizará un evento especial en el auditorio del INEN, en Surquillo, con un show infantil a cargo de Brenda Carvalho, quien brindará momentos de diversión para los niños con cáncer. Se espera la participación de voluntarios que contribuirán al desarrollo del evento, que incluirá chocolatada, panetón y regalos para 300 niños. Chery busca regalarles un momento inolvidable que quede en sus corazones.

Esta actividad marca el inicio de una serie de esfuerzos conjuntos entre Chery y Magia. Ambas organizaciones trabajan en nuevas iniciativas para seguir apoyando a los niños y sus familias en su lucha contra el cáncer, con el objetivo de generar un impacto significativo en sus vidas. Con este compromiso, Chery reafirma su enfoque en brindar bienestar y alegría a las comunidades donde está presente.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Acerca de Magia

Magia, fundada en 2010, es una asociación sin fines de lucro que trabaja con el objetivo de garantizar que ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos. Desde su creación, ha brindado apoyo a más de 550 niños gracias a las donaciones recibidas. Además de su asistencia médica, Magia ofrece programas de apoyo psicológico, recreativo y educativo dirigidos a los niños y a los padres.