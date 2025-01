"¡Orden! ¡Orden! ¡Orden!", clamaban los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos mientras James Comer, republicano por Kentucky que funge de presidente del Comité de Supervisión, intentaba controlar el caos desatado por Nancy Mace y Jasmine Crockett en una audiencia del 14 de enero.

Mace y Crockett protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante un debate sobre los derechos civiles de mujeres y personas transgénero. El enfrentamiento coincidió con la aprobación de una medida que impide a los atletas transgénero participar en competiciones deportivas femeninas organizadas por escuelas que reciben fondos federales. Cabe destacar que dos demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a los republicanos para respaldar la aprobación de la Ley de Protección de Mujeres y Niñas en el Deporte.

En los últimos meses, Mace ha ganado notoriedad por sus polémicas acciones relacionadas con las personas transgénero. Foto: AP

¿Por qué Nancy Mace desafió a Jasmine Crockett a "llevarlo afuera"?

La fuerte discusión entre Nancy Mace y Jasmine Crockett sacudió la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Crockett, demócrata de Texas, cuestionó duramente la postura de Mace respecto a las personas transgénero y abogó por la reinstauración de un subcomité dedicado a los derechos civiles.

"Veo que las arcas de campaña de alguien están pasando por momentos difíciles. Por eso [Mace] va a seguir diciendo 'trans, trans, trans, trans' para que la gente se sienta amenazada", arremetió Crockett contra Mace, representante republicana de Carolina del Sur. Fue entonces cuando ella intervino: "No soy un niño. No me llamen niño. No soy un niño". Luego dijo: "Si quieres llevarlo afuera, podemos hacerlo".

Maxwell Frost, demócrata de Florida, interpretó estas palabras como una incitación a la violencia. Sin embargo, el presidente James Comer sugirió que el comentario de Mace podría haber sido simplemente una invitación a que Crockett saliera a "tomar un café una cerveza".

¿Qué ocurrió tras la fuerte discusión en la Cámara de Representantes de Estados Unidos?

Tanto Nancy Mace como Jasmine Crockett recurrieron a X (antes Twitter) para defenderse. Mace reconoció que se enojó con Crockett, aunque aseguró que el comentario de "llevarlo afuera" no tenía la intención de sugerir una pelea, sino que buscaba tener "una conversación más constructiva". Crockett, en cambio, admitió que había sido amenazada y calificó a Mace como "un perdedor que solo busca atención".

En los últimos meses, Mace ha ganado notoriedad por sus polémicas acciones relacionadas con las personas transgénero. Tras la elección histórica de Sarah McBride, la primera congresista abiertamente transgénero por Delaware, Mace presentó una propuesta destinada a prohibir que las mujeres transgénero utilicen los baños femeninos en el Capitolio. Posteriormente, Mace admitió que la resolución estaba “absolutamente” dirigida a McBride, y desde entonces ha visitado su distrito para discutir la medida con miembros del Partido Republicano.

Mace y Crockett protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante un debate sobre los derechos civiles de mujeres y personas transgénero. Foto: Gobierno de Estados Unidos

Hubo otra discusión en la Cámara de Representantes de Estados Unidos

La sala del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde se desarrolló el reciente intercambio entre Mace y Crockett, ya ha sido escenario de tensiones anteriores. El año pasado, una reunión terminó en caos tras una serie de ataques personales. En mayo, una audiencia se desmoronó después de que la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, respondiera a una pregunta de Crockett con un comentario sarcástico: "Creo que tus pestañas postizas están interfiriendo con lo que estás leyendo".

Cuando el presidente del comité, James Comer, dictaminó que el comentario de Greene no violaba las reglas, Crockett reaccionó con ironía: "Solo tengo curiosidad, para entender mejor su decisión. Si alguien aquí comenzara a hablar sobre el cuerpo de un hombre, de cabello rubio platinado y mal constituido, ¿eso no contaría como un ataque personal, verdad?".