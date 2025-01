Tragedia en Nueva York: muere trabajador de construcción al caer varios pisos en hotel Waldorf-Astoria de EE. UU.

Un accidente laboral en el emblemático hotel Waldorf-Astoria de Nueva York dejó un saldo trágico: un trabajador de 45 años perdió la vida al caer varios pisos mientras realizaba labores de remodelación. El incidente, que ocurrió el jueves por la mañana, ha generado conmoción entre los empleados y ha puesto en la mira las condiciones de seguridad en el lugar.

El Waldorf-Astoria, un ícono de la arquitectura Art Déco, se encuentra en un proceso de renovación que busca transformar sus 1.400 habitaciones en 375 más espaciosas. Sin embargo, este proyecto ha estado marcado por una serie de incidentes laborales previos, lo que plantea serias interrogantes sobre la seguridad en el trabajo. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la caída fatal.

Detalles del accidente en el hotel Waldorf-Astoria

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cuando el trabajador sufrió una caída desde una altura considerable. Según el portavoz de la policía de Nueva York, los socorristas encontraron a la víctima con “lesiones consistentes con una caída desde una posición elevada”. A pesar de los esfuerzos, fue declarado muerto en el lugar. La identidad del trabajador aún no ha sido revelada.

Impacto en el lugar de trabajo

El accidente ha dejado a los compañeros de trabajo en estado de shock, llevando a la suspensión inmediata de las labores en el sitio. Un trabajador, que prefirió permanecer en el anonimato, expresó su preocupación por la familia de la víctima, reflexionando sobre si tenía hijos. Las imágenes del lugar mostraron a varios empleados saliendo visiblemente afectados por la tragedia.

Historial de incidentes en el Waldorf-Astoria

El Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) ha confirmado que se están llevando a cabo investigaciones sobre el accidente mortal. La base de datos de este organismo revela un historial de incidentes en el sitio desde al menos 2022. En junio de 2023, un trabajador se cayó de una escalera durante trabajos eléctricos, y en mayo, otro subcontratista sufrió una lesión al ser atropellado por un gato eléctrico. Estos antecedentes han suscitado preocupaciones sobre las condiciones laborales en el proyecto de renovación.

Condiciones de seguridad en el trabajo

La seguridad en el lugar de trabajo ha sido un tema recurrente en el proyecto de renovación del Waldorf-Astoria. Una denuncia presentada en relación con la caída de 2023 destacó el incumplimiento de la Ley Local 78, que regula la seguridad en trabajos de construcción. A pesar de estos antecedentes, aún no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron a la caída del trabajador el jueves.

Investigación en curso

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) continúa con la investigación del accidente, aunque no ha ofrecido mayores detalles hasta el momento. Afortunadamente, no se reportaron otros trabajadores heridos en el incidente. La dirección del complejo residencial aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la tragedia.

Renovación del Waldorf-Astoria

El Waldorf-Astoria, conocido por su lujo y elegancia, está en medio de una intensa remodelación que busca “restaurar la grandeza” de este histórico hotel. El proyecto no solo incluye áreas de hospedaje, sino también residencias privadas que prometen el lujo asociado a su reputación. Según el sitio oficial de arquitectura SOM.com, “esta renovación integral introducirá una nueva experiencia residencial al tiempo que se recupera la majestuosidad de uno de los más refinados hitos arquitectónicos de Nueva York”. Sin embargo, esta promesa de modernidad contrasta con los riesgos que enfrentan los trabajadores en el sitio.