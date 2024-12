La implementación del Real ID en Estados Unidos ha generado inquietudes entre los ciudadanos que, por diversas razones, eligen no tramitar esta identificación federal. Ante esta situación, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado proporciona alternativas para garantizar que todos los residentes dispongan de una identificación válida y funcional. Es esencial comprender las diferencias entre estas opciones y las implicaciones de no poseer un Real ID, especialmente considerando las nuevas regulaciones que entrarán en vigor en 2025.

La Ley Real ID, aprobada por el Congreso en 2005, establece estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación. A partir del 7 de mayo de 2025, será obligatorio presentar una identificación compatible con Real ID para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales. Sin embargo, obtener esta identificación es opcional, y los ciudadanos pueden optar por una licencia de conducir o tarjeta de identificación estándar.

Ley Real ID: ¿qué tarjeta otorgará el DMV?

Las licencias de conducir y tarjetas de identificación estándar emitidas por el DMV siguen siendo válidas para conducir, votar, acceder a hospitales, realizar transacciones bancarias y otras actividades cotidianas. No obstante, a partir de la fecha mencionada, no serán aceptadas para abordar vuelos nacionales ni ingresar a instalaciones federales. Estas identificaciones suelen llevar una indicación como "No para propósitos federales" o "No válida para identificación federal".

La Real ID es un documento obligatorio para los inmigrantes en Chicago. Foto: La Nación

Documentos alternativos aceptados

Para quienes deciden no obtener el Real ID, existen otras formas de identificación aceptadas para viajes aéreos y acceso a instalaciones federales:

Pasaporte estadounidense vigente : Documento oficial que permite viajes internacionales y es aceptado para vuelos domésticos y acceso a instalaciones federales.

: Documento oficial que permite viajes internacionales y es aceptado para vuelos domésticos y acceso a instalaciones federales. Tarjeta de pasaporte (passport card) : Versión compacta del pasaporte, válida para viajes terrestres y marítimos a Canadá, México, el Caribe y Bermudas, y aceptada para vuelos domésticos.

: Versión compacta del pasaporte, válida para viajes terrestres y marítimos a Canadá, México, el Caribe y Bermudas, y aceptada para vuelos domésticos. Tarjeta Global Entry : Emitida a miembros del programa Global Entry, facilita el ingreso a EE. UU. y es aceptada como identificación válida.

: Emitida a miembros del programa Global Entry, facilita el ingreso a EE. UU. y es aceptada como identificación válida. Licencia de conducir mejorada (EDL) : Disponible en estados como Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, combina las funciones de una licencia de conducir con prueba de ciudadanía y es aceptada para viajes terrestres y marítimos a países vecinos y para vuelos domésticos.

: Disponible en estados como Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, combina las funciones de una licencia de conducir con prueba de ciudadanía y es aceptada para viajes terrestres y marítimos a países vecinos y para vuelos domésticos. Tarjeta de residente permanente (Green Card) : Identificación para residentes permanentes legales en EE. UU., válida para viajes y acceso a instalaciones federales.

: Identificación para residentes permanentes legales en EE. UU., válida para viajes y acceso a instalaciones federales. Identificación militar estadounidense: Para personal militar activo y sus dependientes, aceptada en controles de seguridad y acceso a instalaciones federales.

Proceso para obtener una identificación estándar

El proceso para obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación estándar varía según el estado, pero generalmente requiere:

Prueba de identidad: Certificado de nacimiento, pasaporte vigente u otro documento oficial que acredite identidad. Número de Seguro Social: Tarjeta de Seguro Social o documento oficial que lo contenga. Comprobante de residencia: Facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento u otros documentos que demuestren residencia en el estado.

Es recomendable consultar con el DMV local para conocer los requisitos específicos y asegurarse de llevar la documentación necesaria al solicitar la identificación.