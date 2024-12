¿Quién es Kash Patel? Conoce a la elección inmigrante de Trump para director del FBI de Estados Unidos

Kash Patel, designado por Donald Trump para liderar el FBI y un ferviente seguidor del presidente electo, ha prometido desmantelar la misma organización que se dispone a dirigir. El ex defensor público es visto como una figura controvertida, cuyo valor para el presidente electo proviene en gran medida de su desdén compartido por el poder establecido en Washington.

Nombrarlo al frente del FBI implicaría la salida del actual director Christopher Wray, designado por Trump en 2017, antes de que su mandato de 10 años expire en tres años, una medida que ya ha generado críticas bipartidistas. El director del FBI también debe ser confirmado por el Senado, donde los miembros ya se están preparando para enfrentar una serie de selecciones poco ortodoxas de Trump.

¿Quién es Kash Patel?

Kash Patel, un abogado de 44 años e hijo de inmigrantes indios, es un republicano con amplia experiencia en seguridad nacional y justicia. En 2017, se unió al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde dirigió investigaciones sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, según France24.

Luego, se convirtió en asesor de seguridad nacional y jefe de gabinete del secretario de Defensa durante la primera administración de Donald Trump, a quien ha sido leal desde entonces. Patel es conocido por sus críticas al FBI y sus propuestas para reformar el sistema gubernamental de Estados Unidos.

Kash Patel, nuevo director del FBI. Foto: Axios

Kash Patel promete desmantelar el FBI

En su libro de 2023, “Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy”, Patel argumenta contra lo que él denomina “el estado profundo”, un concepto que abarca a líderes electos, periodistas, magnates de la tecnología y “miembros de la burocracia no electa”.

Patel pide “una limpieza integral” del Departamento de Justicia, alegando que ha protegido a altos miembros del Partido Demócrata mientras ataca injustamente a republicanos y sus aliados. Trump ha elogiado el libro como un “plan para recuperar la Casa Blanca y eliminar a estos gánsteres de todo el gobierno”, según los anuncios promocionales.

Patel ha sido un crítico feroz del FBI y, en una entrevista de podcast en septiembre, sugirió que la sede de la agencia en Washington, DC, debería ser desmantelada y convertida en un "museo del estado profundo". "La huella del FBI se ha vuelto increíblemente grande", comentó Patel en el "Shawn Ryan Show", criticando la operación de recopilación de inteligencia de la agencia.

El ascenso de Kash Patel a Washington

Patel, quien se considera un neoyorquino nativo, fue criado como hindú por sus padres inmigrantes, según su libro. Escribió que creció apolítico, pero se volvió más derechista durante su tiempo en la Universidad de Richmond. Esto, escribió, hizo que su eventual carrera de defensor público fuera un “ajuste extraño”; describió a sus colegas en ese campo como “la extrema izquierda de la izquierda”.

Según su libro, Patel se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Pace en 2005 y luego trabajó durante unos nueve años como defensor público en Florida. Trabajó en la oficina del defensor público en el condado de Miami-Dade y en el Distrito Sur de Florida.