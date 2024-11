Real ID en Kentucky: los 3 documentos para que puedas tener la licencia de conducir mejorada en 2024

A partir de mayo de 2025, la Real ID será un requisito obligatorio en Kentucky, y su obtención se ha vuelto un proceso esencial para los residentes del estado. La Real ID no solo te permitirá abordar vuelos nacionales, sino también acceder a edificios federales y plantas nucleares. Este nuevo estándar de identificación, más seguro y fiable, está diseñado para ofrecer mayor control en la seguridad pública y la verificación de identidad. Con la fecha límite de mayo de 2025 acercándose, muchos residentes de Kentucky se están preparando para obtener este documento. Si estás en este grupo, asegúrate de cumplir con los requisitos de identificación Real ID en Kentucky, que incluyen tres documentos esenciales para poder solicitar la licencia de conducir mejorada.

La licencia de conducir Real ID en Kentucky se está convirtiendo en una prioridad para aquellos que aún no la tienen. Obtenerla será un proceso sencillo si sigues los pasos adecuados. Sin embargo, es crucial contar con la documentación correcta, ya que no podrás obtener la Real ID sin los documentos necesarios para la Real ID establecidos por las autoridades del estado. Aquí te explicamos todo lo que debes saber para no perderte en el proceso y obtener tu licencia de conducir mejorada a tiempo para el 2024.

Para sacar la Real ID en Kentucky es necesario tener documentos que acrediten tu residencia en Estados Unidos. Foto: WDRB

¿Cómo tener la Real ID en Kentucky?

Para obtener la Real ID en Kentucky, es esencial seguir ciertos pasos y presentar una serie de documentos. Los residentes del estado deben asegurarse de cumplir con los requisitos Real ID Kentucky para que el proceso sea más ágil. Primero, es importante verificar tu elegibilidad: debes ser residente de Kentucky y contar con los documentos adecuados para solicitar la Real ID.

Los tres documentos necesarios para Real ID en Kentucky son fundamentales y deben ser entregados al momento de la solicitud. Estos incluyen:

Prueba de identidad: puede ser un pasaporte, una acta de nacimiento o un documento de identidad válido que sea reconocido por las autoridades federales. Prueba de número de seguro social: una tarjeta de seguro social o un documento oficial que muestre el número es indispensable. Prueba de residencia: como una factura reciente, un contrato de arrendamiento o cualquier documento que demuestre tu dirección actual en Kentucky.

Una vez que tengas estos documentos, podrás proceder con la solicitud en el Departamento de Vehículos de Motor (DMV) de Kentucky.

Real ID en Kentucky: ¿qué pasos seguir para obtenerla?

El proceso para obtener la Real ID en Kentucky no es complicado si sigues estos pasos:

Reúne la documentación necesaria: como mencionamos anteriormente, los tres documentos principales son la prueba de identidad, el número de seguro social y la prueba de residencia. Sin estos, no podrás completar tu solicitud. Visita el sitio web del DMV de Kentucky: accede al portal del Departamento de Vehículos de Motor para obtener información detallada sobre los requisitos, la cita y los formularios necesarios. Es recomendable hacer una cita para evitar largas esperas. Completa el formulario de solicitud: en el sitio web del DMV, podrás encontrar el formulario de solicitud para la licencia de conducir Real ID. Asegúrate de llenarlo correctamente antes de tu cita. Paga la tarifa: el costo de obtener la Real ID en Kentucky varía según el tipo de identificación que solicites. Una licencia de conducir Real ID tiene un costo aproximado de 48 dólares, mientras que una identificación no conductor Real ID cuesta unos 24 dólares.

¿Desde cuándo será obligatorio la Real ID?

La Real ID será obligatoria en Kentucky a partir del 7 de mayo de 2025. Esta fecha marcará el comienzo de la exigencia de la nueva licencia de conducir mejorada para los residentes del estado que deseen realizar ciertas actividades, como abordar vuelos comerciales o acceder a edificios federales.

A partir de esa fecha, las licencias de conducir convencionales no cumplirán con los estándares de seguridad que la Real ID ofrece, por lo que es crucial que los residentes de Kentucky obtengan su Real ID en Kentucky 2024 para evitar inconvenientes al intentar realizar trámites importantes. Esta normativa afectará a todos aquellos que deseen viajar en vuelos nacionales, ingresar a edificios federales o acceder a otros espacios restringidos donde se exijan documentos con mayores estándares de seguridad.

Recuerda que, aunque la fecha límite es mayo de 2025, es conveniente comenzar el proceso lo antes posible, ya que las citas en el DMV podrían estar muy solicitadas a medida que se acerque la fecha.