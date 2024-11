¿El gobierno de Biden repartirá nuevo cheque de estímulo? Todo lo que debes saber sobre el 'pago' de US$6.400

En las últimas semanas, un rumor ha comenzado a circular con fuerza en las redes sociales. La información, respaldada por un video viral, asegura que el gobierno de Estados Unidos repartirá un nuevo cheque de estímulo de US$6.400, con el apoyo del presidente Joe Biden. Sin embargo, los expertos advierten que esta noticia es falsa y que se trata de una desinformación malintencionada. La propagación de estos rumores en momentos de incertidumbre económica, como la actual crisis derivada de la inflación, puede resultar en engaños y estafas. Este tipo de mensajes suelen ser atractivos, pero es importante verificar la veracidad antes de compartirlos.

A pesar de la gran emoción que causó este rumor, las autoridades federales han dejado claro que no existe ningún programa aprobado ni previsto para entregar un cheque de estímulo de esta magnitud. En declaraciones de Jenna Valle-Riestra, portavoz del Departamento del Tesoro de EE. UU., se confirmó que el gobierno no está autorizando ningún tipo de pago económico como el que mencionan los rumores. De hecho, cualquier programa de estímulo de este tamaño tendría que pasar por la aprobación del Congreso, lo que no ha sucedido en este caso. En este artículo, te explicamos por qué el supuesto cheque de US$6.400 no es real y qué debes tener en cuenta si te encuentras con esta información.

¿El gobierno de Biden repartirá un cheque de estímulo de US$6.400?

El rumor sobre un posible cheque de estímulo de $6,400 se originó en un video viral que circuló rápidamente por redes sociales como Facebook, Twitter y TikTok. En el video, supuestamente, se escuchaba la voz del presidente Joe Biden anunciando el pago de este cheque a los ciudadanos de Estados Unidos. La información que respaldaba este video indicaba que el gobierno estaba preparado para distribuir estos pagos a aproximadamente el 97% de los estadounidenses como parte de un alivio económico.

Sin embargo, como ha señalado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la afirmación es completamente falsa. No solo se trata de una pieza de desinformación, sino que, como sucede con muchos rumores de este tipo, hay indicios de que puede ser parte de una estrategia para estafar a los ciudadanos. El gobierno de Biden ha aclarado que no existe ningún cheque de estímulo de esa cantidad en el horizonte. Los pagos de estímulo realizados en los últimos años, tales como los cheques de US$1,200, US$600 y US$1,400, fueron parte de un paquete de alivio económico aprobado por el Congreso durante la pandemia de COVID-19. Cualquier nuevo estímulo de gran magnitud tendría que pasar por el mismo proceso legislativo, lo cual no ha sucedido en este caso.

A pesar de la fuerza que cobró este rumor, no es cierto que el gobierno de Estados Unidos, aún liderado por BIden, repartirá cheques de estímulo. Foto: Futbolete

¿Qué estados de EE. UU. siguen repartiendo cheques de estímulo?

Aunque el rumor del cheque de $6,400 es falso, algunos estados de EE. UU. siguen distribuyendo pagos de estímulo a sus residentes. Esto se debe a que varios gobiernos estatales, debido a sus respectivos presupuestos y políticas, han decidido continuar ofreciendo pagos directos como parte de los esfuerzos para aliviar la carga económica causada por la inflación y otros problemas económicos.

Estados como California, Nueva York, Georgia y Florida han implementado programas de ayuda económica a nivel estatal. En California, por ejemplo, los pagos de estímulo conocidos como “California Golden State Stimulus” han beneficiado a millones de residentes. En Nueva York, se siguen ofreciendo incentivos económicos a las personas de bajos ingresos y trabajadores esenciales. Sin embargo, estos pagos no están relacionados con el gobierno federal, y sus montos y criterios de elegibilidad varían dependiendo del estado.

Es importante que los ciudadanos interesados se informen a través de las fuentes oficiales de su estado para obtener detalles sobre cómo acceder a estos programas. Además, siempre es recomendable tener precaución ante cualquier oferta de pago que no provenga de una fuente confiable.

Requisitos para acceder a cheques de estímulo

Si bien el gobierno federal no está distribuyendo un cheque de estímulo de $6,400, algunos pagos de estímulo siguen disponibles, principalmente a nivel estatal. Para ser elegible para estos pagos, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos, que varían según el estado o el tipo de programa. En general, los requisitos comunes incluyen:

Residencia en el estado que emite el pago: los pagos solo están disponibles para residentes de estados específicos que han implementado programas de alivio económico. Cumplir con los límites de ingresos: en muchos casos, los pagos se destinan a personas con ingresos bajos o medianos, por lo que los solicitantes deberán cumplir con ciertos umbrales establecidos por el estado. Presentación de declaraciones de impuestos: algunos estados requieren que los residentes hayan presentado sus declaraciones fiscales del año anterior para determinar la elegibilidad para recibir el estímulo. Cumplir con otras condiciones: algunos pagos de estímulo están destinados a grupos específicos, como trabajadores esenciales, familias con niños o personas con discapacidades.

Además de cumplir con estos requisitos, es crucial que los ciudadanos estén atentos a los canales oficiales para evitar caer en estafas. La verificación de rumores sobre los pagos de estímulo es vital, ya que los fraudes son comunes en tiempos de crisis económica. Es recomendable que cualquier persona que reciba una notificación sobre un cheque de estímulo verifique su autenticidad antes de tomar cualquier acción.