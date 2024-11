CBP One: el paso a paso para registrar más personas en tu cita de asilo en Estados Unidos

El CBP One es una aplicación que permite solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos. Foto: composición LR/Freepik

El CBP One permite sumar otros viajeros al registro de asilo. Descubre cómo agregar familiares a tu cita y agilizar el proceso para ingresar a Estados Unidos. Esta aplicación, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha facilitado el proceso de registro para las citas de asilo, brindando una opción digital eficiente para realizar este trámite crucial.

A través de CBP One, los migrantes pueden gestionar no solo su propia cita de asilo, sino también la de sus acompañantes. Si bien el proceso no es complicado, es fundamental entender cada paso para evitar contratiempos y asegurar que todos los viajeros sean correctamente registrados. En este artículo, te explicamos detalladamente cómo utilizar esta herramienta para registrar a otras personas y optimizar el proceso de solicitud.

CBP One: paso a paso para agregar a otros viajeros a tu cita de asilo

El proceso de agregar a otros viajeros a tu cita de asilo en CBP One es relativamente sencillo, pero requiere atención a los detalles. A continuación, te explicamos los pasos principales que debes seguir:

Descarga y abre la aplicación CBP One

Lo primero que necesitas hacer es descargar la aplicación CBP One desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil. Está disponible tanto para Android como para iOS. Una vez descargada, abre la aplicación para comenzar el proceso de registro. Crea tu cuenta o inicia sesión

Si ya tienes una cuenta, simplemente ingresa tus credenciales. Si aún no tienes cuenta, tendrás que crear una nueva, proporcionando información personal como tu nombre, dirección, pasaporte y otros datos relevantes. Registro de tu cita de asilo

Una vez que hayas ingresado a tu cuenta, puedes comenzar el proceso para solicitar una cita para asilo. Deberás elegir el tipo de entrada (si es en puerto de entrada terrestre, puerto aéreo, etc.), proporcionar tus datos personales y cargar una foto reciente de tu rostro, además de escanear tu pasaporte. Agregar otros viajeros al registro

En este punto, si tienes acompañantes, podrás agregar sus datos. Para cada viajero adicional, tendrás que ingresar los mismos detalles: nombre, información de pasaporte, foto, y tipo de entrada. Es importante destacar que el sistema solo permite agregar un número limitado de personas por cita, y todos deberán tener su propia cita registrada. Confirmación de la cita y los viajeros adicionales

Después de ingresar toda la información, el sistema generará un resumen con los datos de todos los viajeros registrados. Es crucial revisar la información antes de confirmar, para evitar errores que puedan retrasar el proceso. Recuerda que una vez confirmada la cita, esta no podrá ser modificada. Recibe tu cita y detalles de entrada

Finalmente, recibirás la confirmación de la cita a través de la aplicación. Esta confirmación incluirá los detalles de la cita, el puerto de entrada asignado y las instrucciones adicionales. Es fundamental seguir las indicaciones proporcionadas para asegurar un proceso de entrada sin inconvenientes.

¿Qué es CBP One y cómo funciona?

CBP One es una aplicación oficial del gobierno de los Estados Unidos que permite a los inmigrantes realizar varias gestiones, desde registrar su entrada al país hasta gestionar citas para el asilo. Esta plataforma se ha vuelto una de las más usadas por los migrantes que buscan una forma organizada y eficiente de gestionar sus trámites migratorios, especialmente para aquellos que desean solicitar asilo en Estados Unidos.

La aplicación está diseñada para simplificar la comunicación entre los inmigrantes y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Con ella, los usuarios pueden solicitar una cita de asilo y registrar su información personal, así como la de sus acompañantes, si es necesario. Sin embargo, a pesar de ser una herramienta sencilla, es importante seguir correctamente las instrucciones para evitar errores en el proceso.