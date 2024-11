EE.UU.: canadiense de 70 años pierde su ciudadanía y licencia de conducir al intentar obtener el Real ID en Tennessee

David O'Connor, un veterano de la Marina de Estados Unidos, se enfrenta a una situación insólita tras intentar obtener su Real ID en Tennessee. A pesar de haber vivido en el país durante más de 70 años, ahora se encuentra sin licencia de conducir y sin su ciudadanía.

La historia de O'Connor ha resonado en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su asombro ante los vacíos legales que permitieron que un veterano de guerra fuera despojado de su estatus de ciudadano. Este caso pone de relieve las complicaciones que pueden surgir en el proceso de identificación en Estados Unidos.

El veterano, que ha conducido durante 61 años, se vio envuelto en un laberinto burocrático que lo llevó a perder su licencia y su ciudadanía. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de su situación.

Un proceso burocrático complicado

Para obtener una Real ID, se requiere presentar documentos que demuestren la ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento oficial o un pasaporte válido. A pesar de haber servido en el ejército y de contar con licencias de conducir en varios estados, O'Connor, nacido en Canadá, no pudo cumplir con estos requisitos.

El estado de Tennessee determinó que O'Connor no tenía la identificación adecuada para ser considerado ciudadano estadounidense, a pesar de haber vivido en el país durante siete décadas. "Me dijeron que no debería haber tenido la licencia en primer lugar porque no podía probar que era ciudadano", comentó O'Connor, quien se mostró sorprendido por la decisión.

La indignación de su familia

La esposa de O'Connor expresó su indignación ante la situación, afirmando que es inaceptable que a su esposo, a sus 77 años, se le considere un no ciudadano en el país donde ha vivido toda su vida. "Estoy asombrada e indignada de que, a sus 77 años, ahora sea considerado un no ciudadano por el país en el que ha vivido toda su vida", declaró.

Hasta que solicitó la Real ID, nadie había cuestionado su estatus como ciudadano. Sin embargo, ahora se enfrenta a un proceso complicado para recuperar su ciudadanía, algo que considera engorroso a su edad.

Las autoridades investigan el caso

Las autoridades de Nashville han indicado que investigarán el caso de O'Connor para determinar cómo pueden ayudarlo. A pesar de que sus padres eran estadounidenses y él cuenta con la documentación necesaria para demostrarlo, el proceso burocrático ha puesto en jaque su estatus legal.

La historia de David O'Connor es un recordatorio de los desafíos que enfrentan muchos ciudadanos en el sistema de identificación de Estados Unidos, y cómo un simple trámite puede tener consecuencias devastadoras en la vida de una persona.