Mujer estadounidense es criticada por decir que hay comida española que no se saben preparar: "Lo siento por decirlo"

Una tiktoker estadounidense ha generado un intenso debate en redes sociales tras cuestionar la calidad de los bocadillos españoles. Su afirmación ha provocado una ola de reacciones negativas, especialmente entre los usuarios españoles que defienden la rica tradición culinaria del país.

La joven, conocida como @lo_oglesbee, lleva cinco años residiendo en Almería y ha compartido sus experiencias culturales a través de videoblogs. Sin embargo, su reciente comentario sobre los bocadillos ha desatado una tormenta de críticas, evidenciando las diferencias culturales y gastronómicas entre Estados Unidos y España.

En un video, la tiktoker comparó los bocadillos españoles con un sándwich que probó en un restaurante italiano en Carolina del Norte, afirmando que “los bocadillos están hechos de puta madre”. Esta declaración no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también ofendió a muchos españoles que consideran los bocadillos como un símbolo de su cultura culinaria.

La comparación que desató la polémica

Durante su visita a Estados Unidos, la tiktoker disfrutó de un sándwich en el “Italian Market & Deli”, donde quedó impresionada por la variedad y cantidad de ingredientes. En su video, mostró la carta del restaurante, destacando la abundancia de productos como mozzarella, burrata y mortadela. La joven eligió un bocadillo caliente que incluía jamón, capicola, pepperoni, mozzarella, rúcula, tomate, mayonesa, cebolla, aceite y vinagre, todo por un precio de 14 dólares.

La comparación entre este sándwich y los tradicionales bocadillos españoles, como el de jamón o el de calamares, no fue bien recibida. Muchos españoles se sintieron ofendidos y expresaron su descontento en los comentarios, defendiendo la calidad de sus bocadillos y sugiriendo que la tiktoker no había probado los auténticos sabores de España.

Reacciones de los españoles

La respuesta de los usuarios españoles fue inmediata. Comentarios como “Eso es porque no has comido bocadillos valencianos” y “Si al menos tuvieran pan de verdad en EE. UU.” reflejan la indignación de quienes consideran que la tiktoker no tiene una base sólida para criticar la gastronomía española. Otros usuarios fueron más allá, sugiriendo que la joven debería visitar un bar español auténtico para experimentar la verdadera esencia de los bocadillos.

La controversia ha puesto de manifiesto las diferencias culturales en la apreciación de la comida y cómo las experiencias personales pueden influir en las opiniones sobre la gastronomía de otros países. La tiktoker, al compartir su experiencia, ha abierto un debate sobre la identidad culinaria y la importancia de respetar las tradiciones gastronómicas de cada cultura.