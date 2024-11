¿Cuánto cuesta acampar en Disney? Tarifas y opciones de tiempo en Fort Wilderness 2024 de Estados Unidos

Los visitantes pueden disfrutar de hasta 14 noches de acampada en el resort de Disney en Estados Unidos. Walt Disney World, ubicado en Florida, no solo ofrece emocionantes parques temáticos y lujosos resorts, sino que también brinda la oportunidad de vivir una experiencia única de acampada en sus territorios. Acampar en Disney es una opción ideal para quienes buscan una conexión más cercana con la naturaleza, un camping y un parque de casas rodantes llamado The Campsites at Disney's Fort Wilderness Resort.

Este complejo se destaca por ser una alternativa más económica para disfrutar de la magia de Disney, permitiendo a los visitantes experimentar la naturaleza sin renunciar a la diversión que ofrecen los parques temáticos. A continuación, exploraremos los costos y las opciones de estancia en este encantador resort.

Los huéspedes pueden reservar su estancia en el camping de Disney por un mínimo de una noche. Foto: difusión

¿Cuánto cuesta acampar en Disney?

Las tarifas de acampe en Disney Campground varían según la temporada, el tipo de sitio y las comodidades deseadas. Según la información disponible en el sitio oficial de Disney, los precios de los sitios, que incluyen los impuestos aplicables de Florida, son:

Tienda de campaña o sitio para acampar con conexión pop-up: Espacio para una caravana desplegable o vehículo tipo caravana, y hasta dos tiendas de camping desde US$82,13 por noche.

Espacio para una caravana desplegable o vehículo tipo caravana, y hasta dos tiendas de camping desde US$82,13 por noche. Sitio para acampar con servicio eléctrico completo: Espacio para una casa rodante más una tienda de camping pequeña, con conexión de desagüe desde US$124,88 por noche.

Espacio para una casa rodante más una tienda de camping pequeña, con conexión de desagüe desde US$124,88 por noche. Sitio para acampar preferido: Espacio para una casa rodante más una tienda de camping pequeña, con conexión de desagüe y cerca del puerto desde US$138,38 por noche.

Espacio para una casa rodante más una tienda de camping pequeña, con conexión de desagüe y cerca del puerto desde US$138,38 por noche. Sitio para acampar premium: Espacio para una casa rodante más grande con conexión de desagüe desde US$148,50 por noche.

¿Cuánto tiempo puedes quedarte?

Los huéspedes pueden reservar su estancia en el camping por un mínimo de una noche. Sin embargo, Disney permite estancias más prolongadas, lo que brinda la oportunidad de explorar todos los encantos que ofrece el resort y los parques. Los límites de duración de la estancia pueden depender de la disponibilidad y la época del año, pero generalmente, los visitantes pueden disfrutar de hasta 14 noches de acampada en el resort.

Fort Wilderness Resort se presenta como una opción accesible y encantadora para aquellos que desean disfrutar de la experiencia Disney de una manera diferente. Con la posibilidad de acampar en un entorno natural, los visitantes pueden crear recuerdos inolvidables mientras disfrutan de la magia de Disney.