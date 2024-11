Elecciones en USA 2024: esto es lo que sucederá con los bancos durante la jornada electoral del 5 de noviembre

Estados Unidos se prepara para las Elecciones 2024, que tendrán lugar el martes 5 de noviembre, generando interrogantes sobre el funcionamiento de bancos y comercios durante la jornada.

Los ciudadanos inscritos en el padrón electoral tendrán la oportunidad de votar y decidir quién ocupará la presidencia por los próximos cuatro años. Kamala Harris aspira a mantener su posición en la Casa Blanca y llegar a la presidencia, mientras que Donald Trump busca asegurar un segundo mandato.

Elecciones USA 2024: esto es lo que sucederá con los bancos este 5 de noviembre

A diferencia de otras naciones, el sistema electoral en Estados Unidos no exige que todos los ciudadanos mayores de edad participen en las votaciones. Por lo tanto, el día de las elecciones no se considera un feriado oficial. Quienes deseen acudir a las urnas pueden solicitar permiso en sus empleos, pero no recibirán un día libre obligatorio.

Así, tanto los bancos como las tiendas permanecerán abiertos y ofrecerán atención al cliente con normalidad, como en cualquier otro día laborable. Además, los cajeros automáticos seguirán operativos, permitiendo a los usuarios realizar retiros o depósitos de dinero sin interrupciones.

Durante las elecciones en Estados Unidos no habrá cierre de los bancos en todo el territorio norteamericano. Foto: Difusión.

¿Cuáles son los horarios de votación en las elecciones en Estados Unidos?

Para estos comicios electorales, los horarios dependen del estado y no son homogéneos. Por lo que, en general, las elecciones en Estados Unidos será en el siguiente horario:

Apertura : la mayoría de los centros de votación abrirán entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m.

: la mayoría de los centros de votación abrirán Cierre: las urnas cerrarán entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m., aunque los votantes que estén en fila al cierre podrán emitir su voto.

Es crucial que los ciudadanos consulten los horarios específicos de su estado, ya que pueden presentarse algunas variaciones según la región. Asimismo, muchos estados disponen de alternativas como la votación anticipada y el voto por correo, facilitando el proceso a quienes deseen evitar las filas o no puedan presentarse el día de la elección.