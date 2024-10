El Senado ha aprobado un proyecto de ley que busca eliminar el cambio estacional de hora, pero este aún no ha sido ratificado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por este motivo, la mayoría de los estados continuarán con la práctica habitual de ajustar sus relojes. Esta situación genera incertidumbre entre los ciudadanos norteamericanos, quienes esperan una resolución definitiva sobre el tema.

El cambio de horario fue implementado históricamente a fin de aprovechar mejor las horas de luz, sobre todo por los conductores de vehículos. Sin embargo, territorios como Hawái y Arizona han considerado que no hay existen suficientes beneficios en modificar su horario, ya que la cantidad de luz solar que reciben no varía de manera considerable a lo largo del año.

El reloj se adelanta 1 hora en casi todo el territorio norteamericano. Foto: Telemundo

¿Cuáles son los estados que no cambiarán la hora?

Algunos estados, como Arizona y Hawái, no participan en el cambio de hora. La decisión de no ajustar sus relojes responde a factores geográficos y climáticos que hacen innecesario este cambio. En estas regiones, la variación de luz solar no afecta significativamente la vida diaria de sus habitantes.

Proyectos de ley en discusión

A pesar de la aprobación en el Senado, la falta de consenso en la Cámara de Representantes mantiene el cambio de hora como una práctica vigente. Los legisladores continúan debatiendo sobre los beneficios y desventajas de eliminar esta tradición, lo que podría impactar a millones de estadounidenses.