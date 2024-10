Rapero Lil Durk en prisión de Florida: cargos de asesinato por encargo sacuden la escena musical en Estados Unidos

La reciente detención de Lil Durk, rapero y ganador de un Grammy, impacta a la industria musical y abre dudas sobre su posible vínculo con un ataque violento en Los Ángeles. Este caso, rodeado de traiciones y posibles ajustes de cuentas, lo enfrenta a cargos federales por conspiración para asesinar, en relación con la muerte de Saviay’a Robinson en 2022, primo de Quando Rondo, otro artista en conflicto con su círculo.

Un tiroteo que desató una investigación compleja

El 19 de agosto de 2022, en una gasolinera de Los Ángeles, Robinson perdió la vida en un ataque armado. La investigación señala que el tiroteo fue motivado por una rivalidad entre miembros de la escena del rap, con vínculos directos a un altercado previo entre King Von, miembro de Only the Family (OTF), y Quando Rondo, que resultó en la muerte de Von en 2020. Según documentos judiciales, esta tragedia fue un detonante que llevó a la conspiración liderada por Banks, nombre real de Lil Durk, quien presuntamente ofreció una recompensa por la vida de Rondo en venganza por su compañero caído.

Detalles de la conspiración: un plan meticulosamente ejecutado, según el FBI

De acuerdo con la declaración de la agente del FBI, Sarah Corcoran, cinco miembros de OTF habrían viajado a Los Ángeles con fondos proporcionados por Durk. En su llegada, el grupo fue asistido por Kayon Grant, miembro prominente de OTF, quien les facilitó alojamiento, vehículos y equipo, incluidas armas modificadas. Grant también habría proporcionado los pasamontañas que los sospechosos usaron para evitar ser identificados. La operación culminó en un seguimiento detallado de los movimientos de Rondo y Robinson a través de la ciudad, con el grupo emboscándolos en la gasolinera.

La detención de Durk ha generado un gran revuelo en el mundo del rap, donde la violencia y las rivalidades han llegado a extremos mortales. Foto: Newsweek

Lil Durk intenta escapar: arresto en Miami y acusaciones adicionales

Tras la detención de sus asociados, Lil Durk intentó huir de Estados Unidos reservando vuelos a diversos destinos internacionales, como Dubai y Suiza. Sin embargo, fue interceptado en Miami antes de poder abordar. Los informes del FBI confirman que había planeado una ruta de escape para evitar el arresto, lo cual añadió cargos adicionales a su caso. Actualmente, tanto él como los otros acusados permanecen bajo custodia federal en espera de su traslado a Los Ángeles.

Escena musical en tensión: reacciones y críticas

La detención de Durk ha generado un gran revuelo en el mundo del rap, donde la violencia y las rivalidades han llegado a extremos mortales. La industria musical, junto a seguidores y representantes, observa cómo este caso podría marcar un antes y un después en la relación entre las figuras del entretenimiento y las consecuencias legales de sus acciones.

La detención de Durk ha generado un gran revuelo en el mundo del rap, donde la violencia y las rivalidades han llegado a extremos mortales. Foto: YouTube

¿Quién es Lil Durk?

Lil Durk, cuyo nombre real es Durk Banks, es un rapero y cantante estadounidense que ha ganado reconocimiento por sus letras intensas y personales, centradas en temas como la vida en los barrios difíciles, el éxito y las dificultades en la escena musical. Es líder del colectivo "Only The Family" (OTF) y ha colaborado con artistas de renombre como Drake en la canción Laugh Now Cry Later. Su estilo combina rap melódico y letras introspectivas, y en 2024 ganó un Grammy a la Mejor Interpretación de Rap Melódico por su tema All My Life junto a J. Cole.