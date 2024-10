El nuevo programa de Estados Unidos que permitirá el ingreso directo de estudiantes destacados en la Universidad Estatal de Nueva York

A pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la gobernadora Kathy Hochul anunció el lanzamiento del Programa SUNY Top 10% Promise. Esta iniciativa busca facilitar el ingreso directo de estudiantes destacados del último año de secundaria en The State University of New York o Universidad Estatal de Nueva York.

El proyecto gubernamental se compromete a proporcionar la valiosa combinación de accesibilidad, asequibilidad y excelencia académica que distingue a The State University of New York. En un comunicado de prensa, la gobernadora Hochul señaló que el acceso a la educación superior puede transformar la vida de los jóvenes neoyorquinos y cambiar el futuro de los alumnos de Estados Unidos.

Esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, se implementará para los alumnos de último año de secundaria. Foto: ncuk

¿De qué trata el Programa SUNY Top 10% Promise de Nueva York?

El Programa SUNY Top 10% Promise de Nueva York permite la admisión directa de estudiantes destacados a la Universidad Estatal de Nueva York. Para ser aceptados en un campus selectivo de The State University of New York, los estudiantes deben estar en el 10% superior de su clase y cumplir con ciertos criterios de preparación académica.

Hasta el momento, según la gobernadora Kathy Hochul, hay nueve campus que se unieron al Programa SUNY Top 10% Promise de Nueva York:

University at Albany (Universidad de Albany)

University at Buffalo (Universidad de Búfalo)

SUNY College of Environmental Science and Forestry

SUNY Geneseo

SUNY New Paltz

SUNY Oneonta

SUNY Polytechnic Institute

Purchase College

Stony Brook University

En ese sentido, el rector John B. King Jr. sostuvo que el Programa SUNY Top 10% Promise de Nueva York permitirá a los estudiantes de alto rendimiento descubrir el "extraordinario valor y la excelencia académica de The State University of New York". Adicionalmente, señaló que la iniciativa de la gobernadora Hochul fomentará la equidad educativa y abrirá las puertas a la educación superior a los alumnos de bajos ingresos.

La gobernadora Kathy Hochul anunció el lanzamiento del Programa SUNY Top 10% Promise. Foto: ncuk

¿Quiénes pueden participar en el Programa SUNY Top 10% Promise de Nueva York?

Todos los estudiantes de los distritos escolares de Nueva York podrán participar en el Programa SUNY Top 10% Promise. Esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, se implementará para los alumnos de último año de secundaria. Las inscripciones comenzarán en el semestre de otoño de 2025.

Varios estados, como Texas y California, también ofrecen admisión directa a estudiantes con un rendimiento académico destacado, y han comprobado que esta política promueve la equidad en sus sistemas universitarios. En California, por ejemplo, los estudiantes deben completar un plan de estudios preparatorio para ser elegibles en el sistema de la Universidad de California. Esta medida ha llevado a un aumento en la matrícula de estudiantes subrepresentados en universidades selectivas, así como a mayores tasas de graduación y mejores ingresos después de finalizar sus estudios.