¿Cómo fue la vez que Gisela llenó de halagos a Magaly asegurando que es “una valiente”?

¡Para no creer! Gisela Valcárcel presentó la segunda gala de “El gran show” y, lejos de responderle a Magaly Medina como muchos esperaban, decidió ser más cauta y dejar la confrontación de lado.

Cómo se recuerda, el último 1 de octubre la conductora de televisión presentó a Melissa Paredes como uno de sus jales para su reality de baile y se tomó unos minutos para referirse a su ‘enemiga pública’, Magaly Medina.

Desde su tribuna, la periodista respondió con todo. Así como la última discusión mediática que tuvieron, en la que protagonizaron un enfrentamiento. No obstante, hubo momentos en los que la popular ‘Señito’ demostró su admiración por la ‘Urraca’.

¿Cómo fue la vez que Gisela Valcárcel llenó de elogios a Magaly Medina?

El programa liderado por Rodrigo González fue el encargado de entrevistar a Magaly Medina y llamar en vivo a Gisela Valcárcel para que le dedique unas palabras. “Espero algún día realmente conocernos. Quiero ser honesta, no he leído aún todo lo que quiero de tu libro, pero he escuchado lo que se pasa en la cárcel. He ido a visitarla muchas veces. Y quiero decirte algo... tú y Ney deben ser dos valientes, no sé cómo lo hicieron ”, inicio el discurso de la dueña de GV Producciones.

Asimismo, aseguró que todo lo conseguido por Ney Guerrero y la periodista no ha sido gratis.De acuerdo a las últimas declaraciones, la empresaria no volvería a reconocer el coraje de la comunicadora.

Gisela Valcárcel ‘trolea’ Giuliana Rengifo: Estás aquí porque yo quiero

La presentación de Giuliana Rengifo fue conducida por Gisela Valcárcel en “El gran show” y aseguró que no tenía nada que agradecerle a nadie, ya que estaba como invitada gracias a su talento. De acuerdo a ella, no lo hacía por algún escándalo.