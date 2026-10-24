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Espectáculos

Sonia Morales se emociona al ver a su hija cantar en vivo y confiesa: “Pensé que ya no iba a tener una heredera”

La cantante Sonia Morales compartió su orgullo por el talento de su hija Camila, quien desea seguir sus pasos en la música. Ambas sorprendieron interpretando uno de sus temas más célebres.

Sonia Morales confirmó su apoyo a los sueños de su hija, destacando la importancia de completar sus estudios, mientras se prepara para su gran aniversario musical. Fotos: difusión/Nueva Q
Sonia Morales confirmó su apoyo a los sueños de su hija, destacando la importancia de completar sus estudios, mientras se prepara para su gran aniversario musical. Fotos: difusión/Nueva Q
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Sonia Morales está de aniversario. La cantante folclórica ha sido invitada a diversos programas para hablar de los conciertos que realizará este fin de semana por sus 32 años de trayectoria. Durante una reciente visita al espacio radical de Edwin Sierra en Nueva Q, la artista ancashina se mostró orgullosa del talento de su pequeña hija, quien desea seguirle los pasos en el mundo de la música.

Sonia Morales, quien también destaca como empresaria gastronómica, y su hija Camila sorprendieron al interpretar 'A qué volviste', uno de sus mayores éxitos. Según la 'Patrona del folclore', ella pensó que ninguna de sus hijas iba a continuar con su legado, pero quedó impactada cuando vio a la menor cantando junto a La Bella Luz, hace dos años.

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Sonia Morales orgullosa del talento de su hija Camila

Acompañada de su delantera musical, Sonia Morales indicó que está feliz por tener una hija talentosa. "Yo pensé que ya no iba a tener ninguna heredera, la verdad. Nunca le he incentivado porque siempre he querido que termine sus estudios. Ya terminó la primaria. Un día, sin darme cuenta, en mi aniversario de hace dos años, se subió al escenario y estaba cantando con La Bella Luz", contó entre risas. "Para mí fue una sorpresa", añadió.

Asimismo, Sonia Morales, quien pasó de vender picarones en las calles a brillar en los escenarios, prometió que tras saber del don de su hija, la apoyará a cumplir sus sueños. "La escuché cantar y veo que sí tiene talento. A mí me gustaría que estudie la carrera que quiere. Si ella quiere (estudiar música), la voy a apoyar", manifestó Morales quien prepara dos conciertos por sus 32 años.

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Sonia Morales tira la casa por la ventana por sus 32 años

Sonia Morales celebrará sus 32 años de trayectoria artística este domingo 25 de octubre con una espectacular jornada musical que reunirá a miles de seguidores y a destacadas figuras de la música popular peruana en dos escenarios: el Restaurante Campestre Sonia Morales y el Restaurante Campestre Sonia Morales de Carapongo.

El público podrá disfrutar de una cartelera artística de primer nivel que reunirá a grandes exponentes del folclore, la cumbia y la música vernacular, entre ellos Flor Pileña, Ruskaya, Los Olímpicos de Huancayo.

Horarios del concierto en Carapongo:

  • 2.00 p. m. – Sósimo Sacramento
  • 4.00 p. m. – Sonia Morales
  • 6.00 p. m. – Flor Pileña
  • 7.00 p. m. – Susan del Perú
  • 9.00 p. m. – Ruskaya
  • 11.00 p. m. – Los Olímpicos de Huancayo

Horarios del concierto en Puente Piedra:

  • 2.00 p. m. – Los Olímpicos de Huancayo
  • 4.00 p. m. – Los Alegres de Bambamarca
  • 6.00 p. m. – Los Shapis
  • 8.00 p. m. – Sonia Morales
  • 10.00 p. m. – Flor Pileña
  • 11.00 p. m. – El Lobo
  • 1.00 a. m. – Sósimo Sacramento

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