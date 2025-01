Alianza Lima tiene en la mira al uruguayo Pablo Cepellini. Después de anunciar a Miguel Trauco y el ecuatoriano Erick Castillo, el equipo comandado por 'Pipo' Gorosito empezó negociaciones para la incorporación del talentoso volante uruguayo con miras a lo que será su participación en la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

El mediocampista de 33 años quedó libre luego de que Atlético Nacional de Medellín decidiera no renovar su contrato. Si bien los blanquiazules vienen trabajando para contratarlo, el agente del futbolista indicó que otro grande de Colombia también mostró interés.

Alianza Lima va por el fichaje de Pablo Cepellini

Carlos Villalba, representante del volante Pablo Cepellini, reconoció que existe un acercamiento con Alianza Lima. “Hay negociaciones y acercamiento con Alianza, queremos que la carrera del futbolista sé de por buenos pasos y estar seguro”, reveló en diálogo con el VBar de Caracol Radio.

Pablo Cepellini acaba de consagrarse campeón del fútbol colombiano con Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Santa Fe busca quitarle el fichaje de Cepellini a Alianza Lima

Sin embargo, el elenco íntimo no tendrá el camino libre para quedarse con el charrúa. Villalba manifestó que Independiente Santa Fe volvió a mostrar interés en reforzarse con su representado. Además, reparó en la buena relación que tiene el atacante con el entrenador Pablo Peirano.

"Cuando estuvo en Cruz Azul, donde no se tenía en cuenta, Santa Fe estuvo interesado. A cualquier equipo del fútbol colombiano le interesa tener a Ceppelini, que te da aporte en todos lados, finalmente se fue a Nacional, pero valoramos mucho la oferta de santa fe", sostuvo.

"Con (Pablo) Peirano ya se conoce y es más que sabido que lo va a tener en cuenta siempre. Hay intención, lo hablamos y hasta hizo una propuesta, pero continuamos evaluando al menos hasta el jueves. A Pablo el fútbol colombiano le gusta mucho y lo entiende muy bien, no descartamos nada y Pablo me pide que la prioridad fuera para Nacional, pero no se dio. Estamos abiertos a cualquier propuesta y si te digo que no jugaría en cualquier equipo en Colombia que no fuera Nacional te estaría mintiendo, él le tiene aprecio, pero busca posibilidades", concluyó.

¿En qué clubes jugó Pablo Cepellini?

Pablo Cepellini, el mediocentro ofensivo uruguayo, paseó su fútbol por países como Colombia, México y Brasil.