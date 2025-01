El pasado 4 de enero, la influencer Carol Acosta, conocida como Killadamente, falleció a los 27 años. Su repentina partida conmocionó a miles de seguidores que seguían su mensaje de superación y autoaceptación. La noticia fue confirmada por su hermana, quien publicó un emotivo mensaje en sus redes, y por su prima, IamSharny, quien solicitó comprensión y respeto para la familia en este difícil momento.

Acosta era una figura inspiradora para quienes enfrentan desafíos relacionados con la salud mental y la autoestima. Madre de tres hijos, utilizaba su plataforma digital para compartir su vida con autenticidad, abordando temas como la maternidad, el bullying y la resiliencia. Su muerte ha dejado un profundo impacto en la comunidad que encontraba apoyo en su contenido.

¿Cuál fue la causa exacta de la muerte de Killadamente?

La repentina muerte de Carol Acosta ha generado dudas y conmoción entre sus seguidores. Según los primeros reportes, la influencer sufrió un paro respiratorio mientras cenaba en un restaurante. En palabras de su prima, IamSharny: “Lo único que sé es que estaba cenando normal, empezó a ahogar y se quedó sin aire. Le dio un ataque… la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”. Los usuarios especulan que pudo haber sufrido asfixia con un alimento, aunque los resultados definitivos de la autopsia aún no se han divulgado.

Prima de Carol Acosta confirma la muerte de la influencer dominicana. Foto: Instagram

Familiares cercanos han solicitado paciencia mientras se realizan los análisis médicos que determinarán con precisión las causas del fallecimiento. La influencer había mencionado en ocasiones anteriores sus retos personales y físicos, lo que llevó a algunos seguidores a especular sobre posibles problemas subyacentes. No obstante, la familia ha sido clara en que, por el momento, no se tiene información concluyente.

¿Quién fue Killadamente, la influencer que inspiró a miles con su mensaje de amor propio?

Carol Acosta, conocida en el mundo digital como Killadamente, fue una influencer dominicana nacida en 1997. A los 12 años, se mudó a Estados Unidos, donde comenzó a crear contenido sobre temas que la tocaban profundamente, como el bullying, la autoestima y la aceptación corporal. Con casi 7 millones de seguidores en redes sociales, Carol supo conectar con personas de todas las edades, compartiendo su historia de resiliencia y superación. Su mensaje de amor propio y empoderamiento fue un faro de luz para muchos que luchaban con temas similares.

Además de su éxito en las redes sociales, Killadamente incursionó en la música, componiendo canciones como 'Me amo y no me importa' y 'Qué me hiciste hacer', que reflejaban su filosofía de vida. Con su gran sentido del humor y su autenticidad, logró ser una fuente de inspiración no solo para sus seguidores, sino también para otros influencers y artistas. Carol también fue madre de tres hijos pequeños, y su vida, marcada por la resiliencia, el amor propio y la lucha contra las adversidades, tocó profundamente a quienes la conocieron a través de sus publicaciones.