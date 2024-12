Recordemos que Parchís se destacó como uno de los grupos infantiles más emblemáticos de la década de 1980 en el ámbito hispanohablante. Con melodías contagiosas y una estética vibrante, la agrupación logró cautivar a un vasto público, dejando una huella perdurable en la música para niños. Cada miembro del grupo simbolizaba una ficha del famoso juego de mesa que inspiró su nombre, lo que los convirtió en auténticos íconos de su tiempo.

Parchís, el icónico grupo musical, contó con la participación de varios integrantes a lo largo de su trayectoria, entre ellos Juan Pablo Kildoff, apodado ‘Juampi’, y Julián Zucchi. Ambos artistas colaboraron durante años, construyendo una sólida amistad que, lamentablemente, se fue deteriorando con el paso del tiempo.

Juan Pablo Kildoff niega reencuentro con Julián Zucchi

En una entrevista reciente con el programa digital ‘Chimi Churri’ de Trivu TV, el exParchis fue consultado sobre su vínculo con Julián Zucchi, por lo que confesó que existe un distanciamiento entre ellos. A pesar de la cercanía que compartieron durante su tiempo en Parchís, el vínculo entre ellos parece haberse extinguido por completo, tal como lo ha expresado ‘Juampi’.

A pesar de no ofrecer detalles concretos, manifestó que su decisión de distanciarse responde a actitudes que considera incompatibles con su personalidad.

“Por un tema de ser desleal. No puedo compartir con alguien que es desleal, una persona fría. Estoy en un momento de mi vida donde no soy como muchos que ponen una historia en Instagram y dicen: ‘prefiero este año pasarlo amigándome con la gente para sanarme’. No creo en ese tipo de pensamientos”, sentenció sobre el argentino.

¿Qué más comentó sobre Julián Zucchi?

Las discrepancias entre los exintegrantes del icónico grupo musical han cerrado las puertas a un posible reencuentro. Al ser interrogado sobre la posibilidad de colaborar nuevamente en un proyecto vinculado a Parchís, Kildoff no dudó en expresar su postura de manera clara y directa: “Es un desleal, no estaría, no permitiría yo estar en Parchís con él”.

Exparchis tilda a Julián Zucchi de ser desleal. Foto: YouTube/Trivu TV

Las recientes declaraciones han suscitado una variedad de reacciones entre los seguidores de la recordada agrupación, que dejó una huella imborrable en la década de los 80. Por su parte, Julián Zucchi, ha optado por no realizar comentarios públicos.