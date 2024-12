La conductora de televisión Magaly Medina abordó recientemente en su programa las críticas hacia sus reporteros tras los comentarios realizados en el pódcast 'Puro Floro', que involucraron a la actriz cómica Gabriela Serpa. La 'Urraca' confirmó que tomó medidas correctivas, asegurando que les dio un "jalón de orejas" por sus declaraciones, pero no optó por despidos, lo que generó un intenso debate en redes sociales.

Magaly Medina no despedirá a 'urracos' tras indignantes comentarios a Gabriela Serpa

El incidente se originó cuando el reportero Gianfranco Pérez y otros integrantes del equipo de 'Puro Floro' fueron señalados por hacer comentarios considerados irrespetuosos hacia Gabriela Serpa. Durante su programa, la popular 'Urraca' manifestó su rechazo a lo sucedido y explicó que conversó directamente con los reporteros involucrados para llamarle la atención. Sin embargo, muchos espectadores no quedaron conformes con esta medida.

A través de redes sociales, varios usuarios expresaron su molestia, indicando que las acciones de Magaly Medina no fueron lo suficientemente severas. Algunos compararon la situación con otros incidentes en los que la conductora despidió a miembros de su equipo por faltas consideradas menores, como elegir música inapropiada para su programa.

Usuarios critican a Magaly Medina por no despedir a 'urracos'. Foto: TikTok

"¿Y por qué no los despediste?", escribió un usuario en una publicación, mientras otros afirmaron: "Despidió a los DJs por poner música que no le gusta, pero a sus reporteros, no". Los comentarios también señalaron una aparente incongruencia en el manejo de situaciones internas: "Amo a Magaly, pero ella es la primera en criticar a otros por mantener a empleados polémicos, ¿por qué no aplicó el mismo estándar con su equipo?".

Además, algunos destacaron que las acciones del reportero involucraron información obtenida a través de investigaciones realizadas para el programa de televisión de Medina. "Debió despedirlos, ya que él mencionó que durante la investigación para el programa dio con esa información y la usó para fines personales", señaló un espectador.