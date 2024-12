Tras ser invitada al programa ‘Amor y fuego’, Martha Valcárcel opinó sobre los avances que se compartieron en redes sociales del reality ‘Los Tinelli’, donde su hija Milett Figueroa llora y es duramente criticada por las hijas de Marcelo Tinelli.

Martha Valcárcel saca cara por su hija Milett

Este jueves 19 de diciembre, Martha Valcárcel fue al set del programa ‘Amor y fuego’, donde le consultaron sobre su hija Milett Figueroa. Ella compartió su perspectiva sobre los recientes acontecimientos en el reality ‘Los Tinelli’, donde la modelo se muestra visiblemente afectada, mientras que las hijas de Marcelo Tinelli no escatiman en críticas.

“Esto fue hace más de un año. Eran tres meses que no se conocían, no era que la odiaban. Era la opinión que dieron las hijas de una persona que no conocen. Es normal, si la chica es menor que el papá, hay suposiciones, hay prejuicios. Ningún reality es amor y paz”, explicó la señora en medio de su entrevista con el programa de espectáculos.

Asimismo, Martha Valcárcel enfatizó que no le ha incomodado la imagen que circula de Milett Figueroa, en la que se sugiere que la familia de Marcelo Tinelli no la habría aceptado. En este contexto, una de las hijas del argentino expresó su desagrado, afirmando que le daba ‘asco’ ver a su padre besándose con la actriz.

“Normal, es un reality. En Argentina tiene una forma muy diferente de hablar que en Perú. Ellos, la palabra asco, lo toman como normal. Ella es el centro de la atracción del reality”, fue la defensa de la madre de la modelo.

Milett Figueroa responde a los comentarios

Por otro lado, hace unos días, Milett Figueroa rompió el silencio y contestó a las hijas de su pareja, Marcelo Tinelli, quienes expresaron su descontento por la decisión de su padre de llevar a la modelo peruana a su residencia en Uruguay, según las imágenes que se evidenciaron en el avance del reality ‘Los Tinelli’. Además, las jóvenes cuestionaron la exhibición de afecto entre ambos, al verlos compartiendo momentos de cariño en público.

“Estábamos recién conociéndonos, yo estaba muy nerviosa. Tenía que pasar tiempo con mi novio (...) No pretendo ser ni la madrastra de nadie, ni la amiga de nadie. Se va a formar un vínculo si es que se da”, mencionó a los medios de comunicación.