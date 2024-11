El periodista y crítico gastronómico Javier Masías se pronunció sobre los rumores en torno a su vínculo con el chef Giacomo Bocchio, con quien comparte roles como jurado en el exitoso reality de cocina 'El gran chef famosos'. Durante la conferencia de prensa previa al estreno de la temporada especial titulada 'Súper revancha', Masías fue consultado sobre su trato con Bocchio y negó categóricamente que exista una amistad entre ambos.

Masías, conocido por su carácter directo, afirmó que mantiene relaciones profesionales con la mayoría de sus colegas, pero subrayó que es muy selectivo con quienes considera amigos. Las declaraciones surgieron tras un enfrentamiento público entre ambos en redes sociales en septiembre de este año, lo que avivó la curiosidad sobre su dinámica en el programa transmitido por Latina TV.

Javier Masías manda fuerte mensaje y descarta ser amigo de Giacomo Bocchio

Al ser cuestionado sobre su relación con Giacomo Bocchio, Javier Masías dejó claro que entre ambos solo existe un respeto profesional. "Nosotros somos colegas de trabajo. Pasamos mucho tiempo juntos todos. Tengo pocos amigos de trabajo en mis más de 20 años de trayectoria, diría que solo tengo cuatro amigos en total de todos los trabajos que he tenido", aseguró.

El crítico, que es una de las figuras centrales de 'El gran chef famosos', añadió que valora a Bocchio por su calidad profesional, pero reiteró que no mantienen una relación más allá del ámbito laboral. "Le tengo mucho aprecio a Giacomo en su calidad profesional. Nosotros no tenemos vínculos más allá del trabajo, pero la verdad es que no los tengo con casi nadie", puntualizó Masías.

Cabe destacar que, cuando Giacomo Bocchio fue consultado directamente por el mismo tema sobre Javier Masías, el chef tacneño sorprendió con sus declaraciones, ya que, volvió a asegurar que su compañero "se equivoco" con sus opiniones en redes sociales. "Somos compañeros de trabajo y miembros del jurado. Eso sí", indicó.