Crisis de seguridad en EE. UU.: Nueva York y Nueva Jersey exigen tecnología avanzada para rastrear drones

Los avistamientos de drones en Nueva York y Nueva Jersey han generado preocupación entre residentes y autoridades locales, quienes demandan respuestas claras y acciones efectivas del gobierno federal. A pesar de las afirmaciones de que estos dispositivos no representan una amenaza, la incertidumbre persiste.

El alcalde de Washington Township, Matthew Murello, ha sido una de las voces más críticas, señalando que los drones detectados parecen violar leyes básicas de operación. La falta de información y la ausencia de liderazgo en la respuesta a esta crisis han intensificado la inquietud en las comunidades afectadas.

La voz de los líderes locales

Matthew Murello ha expresado su frustración ante la falta de claridad del gobierno estatal y federal sobre los avistamientos de drones. En una entrevista con Good Morning America, Murello afirmó que los residentes están alarmados por la aparente violación de normativas, como la ausencia de radiofrecuencias y transpondedores obligatorios para vuelos nocturnos. “Esto es más que una simple cuestión de curiosidad; hay leyes claras que están siendo ignoradas”, enfatizó.

Además, el alcalde criticó la reunión con otros alcaldes de Nueva Jersey, donde el gobernador Phil Murphy no estuvo presente. La policía estatal admitió no tener información concluyente sobre los drones, lo que no tranquiliza a las comunidades. “La policía estatal nos dijo que tienen poca información sobre los drones. Eso no tranquiliza a nuestras comunidades”, declaró Murello a ABC News.

los avistamientos siguen planteando riesgos para la seguridad aérea en la región. Foto: France 24

Demandas de recursos y tecnología

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también ha solicitado más recursos al gobierno federal. Agradeció la llegada de un sistema de detección de drones enviado por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero subrayó que se necesita más acción. “El Congreso debe aprobar una ley que nos otorgue poder para tratar directamente con estos drones”, escribió Hochul en un comunicado en X (anteriormente Twitter).

En contraste, la postura del gobernador Phil Murphy ha sido más reservada, lo que ha generado críticas de alcaldes como Murello, quienes exigen un liderazgo más activo y mejores recursos para enfrentar la situación. Ante la presión creciente, el FBI y el DHS han desplegado tecnología avanzada en las áreas afectadas, incluyendo cámaras infrarrojas y sistemas especializados para rastrear los dispositivos.

Investigaciones y escepticismo

Las agencias federales han intensificado la revisión de contenido en redes sociales para identificar patrones de vuelo y posibles operadores. Un funcionario del FBI explicó que “gran parte del material analizado corresponde a aeronaves tripuladas mal identificadas como drones”. Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de los líderes locales, quienes insisten en que los dispositivos observados no coinciden con las características de aeronaves conocidas.

John Kirby, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, declaró que “no hay evidencia en este momento de que los avistamientos de drones representen una amenaza para la seguridad pública o nacional”. A pesar de estas declaraciones, la falta de respuestas concretas ha alimentado el escepticismo en las comunidades afectadas.

Riesgos para la seguridad aérea

Uno de los riesgos más alarmantes es el impacto que estos drones podrían tener en la seguridad aérea. Recientemente, los avistamientos obligaron al cierre temporal del Aeropuerto Internacional Stewart. Aunque no se reportaron accidentes, el peligro de colisiones sigue siendo una preocupación latente. “Si un piloto no ve estos dispositivos, especialmente si tienen hasta 1.8 metros de diámetro, las consecuencias podrían ser catastróficas”, advirtió Murello.

La situación en la Costa Este continúa siendo crítica, con autoridades locales demandando una respuesta más efectiva y recursos adecuados para abordar el fenómeno de los drones. La incertidumbre y el escepticismo persisten, mientras los residentes esperan que se tomen medidas concretas para garantizar su seguridad.