FBI advierte a residentes no derribar los drones en Nueva Jersey que sobrevuelan la zona: "Es un delito"

Autoridades estadounidenses advierten a los ciudadanos no derribar los drones que sobrevuelan Nueva Jersey. Foto: Freepik

Autoridades estadounidenses advierten a los ciudadanos no derribar los drones que sobrevuelan Nueva Jersey. Foto: Freepik

Numerosos avistamientos de drones que miden hasta 1,80 metros de diámetro han sido presenciados en distintas partes de Nueva Jersey, Estados Unidos. Los avistamientos de drones en Nueva Jersey iniciaron en torno al 18 de noviembre, en el condado de Morris.

Una situación que ha generado preocupación entre los residentes, lo que derivó en teorías conspirativas. Desde entonces, en la costa oeste de Estados Unidos, se han reportado otros avistamientos como Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, Virginia o Connecticut. Por su parte, la Casa Blanca intentó transmitir tranquilidad al alegar que vuelan legalmente.

FBI señala que derribar los drones en Nueva Jersey es 'un delito'

Frente al miedo y la desconfianza de los ciudadanos por el avistamiento de drones en Nueva Jersey, la oficina del FBI de Newark, en conjunto con el FAA, aprovecharon para lanzar una advertencia en los residentes de la zona.

"Un ciudadano particular que dispara contra cualquier aeronave, incluso una no tripulada, plantea un riesgo de seguridad significativo. Una aeronave no tripulada alcanzada por disparos podría estrellarse, causando daños a personas o propiedades en tierra, o podría colisionar con otros objetos en el aire", declaró la FAA en diálogo con NBC News.

Las autoridades han decidido cerrar el espacio aéreo tras detectar drones, lo que refleja la vulnerabilidad de estas bases. Foto: composición LR

John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, comunicó que el gobierno federal no identificó amenazas relacionadas con los drones reportados en el noreste del país. Kirby mencionó que actualmente hay más de un millón de drones registrados legalmente ante la Administración Federal de Aviación de EE. UU. y sugirió que los avistamientos podrían corresponder a aeronaves comerciales, de uso recreativo o incluso confusiones con estrellas.

En las últimas semanas, el FBI y otras agencias han recibido más de 5,000 informes ciudadanos sobre la presencia de drones. Sin embargo, solo cerca de 100 casos se consideraron suficientemente creíbles para justificar investigaciones más detalladas. Hasta ahora, las autoridades no han encontrado evidencia que relacione estos dispositivos con actores extranjeros o que indique un riesgo significativo para la seguridad pública o nacional.

Donald Trump acusa al gobierno de Biden de 'ocultar información' con el avistamiento de drones en Nueva Jersey

En una conferencia de Palm Beach, Florida, el magnate republicano afirmó que la administración Biden tiene conocimiento de estos incidentes, pero se niega a dar explicaciones. "Nuestro ejército sabe de dónde despegaron y a dónde fueron. Por alguna razón, no quieren comentarlo", expresó el presidente electo.

En sus redes sociales, Trump ha sido uno de los principales críticos de la situación del avistamiento de drones en Nueva Jersey. En Truth Social, red donde el republicano está más activo, se volvió a pronunciar del caso.

"Drones misteriosos se ven alrededor de Estados Unidos. No puedo creer que esto esté pasando y sin conocimiento del gobierno. Háganselo saber al público y ahora. De lo contrario, derríbenlos", sentenció.

Dichas palabras tuvieron eco en la Casa Blanca, donde Joe Biden indicó que "estamos siguiendo de cerca, pero hasta ahora, no hay una sensación de peligro".