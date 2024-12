Rodrigo González, conductor del programa ‘Amor y fuego’, ha lanzado fuertes críticas hacia Luciana Fuster. Según lo que señaló, la modelo estaría involucrada en la reventa de ropa importada sin la debida transparencia, lo que ha generado controversia en el ámbito de la moda y el comercio.

Rodrigo González lanza críticas a Luciana Fuster

La polémica en torno a Luciana Fuster y su línea de ropa continúa intensificándose. Recientemente, una usuaria en redes sociales ha denunciado a la exreina de belleza por presuntamente comercializar prendas que llevan etiquetas de SHEIN, haciéndolas pasar como suyas. Ante ello, Rodrigo González no dudó en criticar a la modelo.

“O sea, me voy a Zara, a H&M, me agarro unas cuantas prendas, le quito la etiqueta, le pongo 'Rodrigo González' y te lo vendo como mis diseños... ¡No te pases, pues Luciana!”, comentó entre risas por lo irónico que sería revender ropa de otra marca y hacerla pasar como suya.

En esa misma línea, Gigi Mitre se sumó a las críticas, señalando que las prendas auténticas tendrían un costo inferior al de la ropa que lleva la etiqueta de Luciana Fuster. Por su parte, Rodrigo González, visiblemente molesto, prosiguió con sus críticas.

“Lo de ella no tiene nombre. ¿Me vas a decir que ella no sabe eso? ¿Que ella pone el nombre a una marca y no tiene idea de lo que hay detrás? No sabe de dónde sale. ¿Qué tan involucrada estás en algo que lleva tu nombre y tu apellido?”, se cuestionó.

El consejo de ‘Peluchín’ a Luciana Fuster

Por otro lado, Rodrigo González ofreció un consejo a Luciana Fuster sobre la importancia de la transparencia con su audiencia. El conductor resaltó que, aunque es aceptable revender prendas de otras marcas, la influencer debería haberlo informado.

Rodrigo González lanza crítica a Luciana Fuster por polémica con su marca. Foto: Willax

"Que mejor diga: ‘Soy Luciana Fuster y vendo ropa. Soy multimarca y elijo lo que pienso que a mis seguidoras les puede gustar, y yo revendo esa ropa’. Eso es un tema. Pero que te diga que es algo diseñado por ella, con su nombre, y que sea creación de otra marca, eso... está mintiendo”, finalizó el presentador sobre la polémica que envuelve a la modelo.