El presentador y actor peruano Joselito Carrera compartió sorprendentes anécdotas sobre su incursión en el mundo artístico mexicano durante una entrevista exclusiva en el podcast 'Rondón Tolón', conducido por Ricardo Rondón. Durante la conversación, Carrera habló abiertamente sobre su vida personal, su carrera en la televisión y las experiencias vividas mientras buscaba oportunidades en el competitivo mercado del entretenimiento en México.

Joselita Carrera afirma haber besado a 3 hombres en México

Uno de los momentos más destacados de la entrevista surgió cuando Ricardo Rondón le preguntó directamente sobre un rumor que circulaba acerca de haberse besado con tres hombres durante su estadía en el país azteca. Joselito Carrera confirmó la veracidad de esta información y explicó los motivos detrás de esta experiencia, dejando en claro que se trató de un contexto estrictamente profesional.

"Sí, es cierto. No chapé acá (en Perú), bueno, me tenía que ir a México y chapé allá. Me besé con tres actores y tres actrices, que ahora están en una novela", expresó Carrera. El actor detalló que fue parte de una obra de teatro en la que participó justo en su cumpleaños. Según contó, esta oportunidad surgió de manera inesperada y significó una experiencia enriquecedora en su carrera artística.

Joselito Carrera explicó que la propuesta le llegó en un momento clave de su vida profesional. "Hice teatro en mi cumpleaños, por eso digo que Dios sabe dónde ponerme. No sé por qué, pero me dan esa propuesta, me dicen: 'Joselito, hay una obra de teatro muy buena', y dije: 'La hacemos', y fue muy bonito", comentó con entusiasmo.

Ante la curiosidad de Rondón, quien le preguntó si esta experiencia representó su primera vez interpretando a un personaje de otra orientación sexual, Carrera respondió con sinceridad: "Sí, fue la primera vez".