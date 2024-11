El fenómeno global 'El juego del calamar' regresa a Netflix con una nueva temporada que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. El tráiler oficial, lanzado recientemente, revela nuevos detalles sobre el retorno de Gi Hun, quien se infiltra nuevamente en la peligrosa competencia con el objetivo de destruirla desde dentro.

La nueva temporada introduce una serie de nuevos personajes y desafíos que llevarán a los jugadores al límite físico y psicológico. En diciembre, millones de fanáticos en todo el mundo estarán ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia llena de suspenso, venganza y crítica social.

Tráiler oficial de 'El juego del calamar' temporada 2

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'El juego del calamar'?

La tan esperada temporada 2 de 'El juego del calamar' se estrenará el 26 de diciembre en Netflix, marcando el regreso de una de las series más populares de la plataforma de streaming. Además, los fanáticos de la serie están muy emocionados, ya que Netflix también ha confirmado una tercera temporada, que se estrenará en 2025 y cerrará la trama principal de la historia.

Este regreso a la pantalla de 'Squid Game' ha generado una enorme expectativa, especialmente después del inesperado éxito que alcanzó la primera temporada, que capturó a millones de personas en todo el mundo y ganó seis premios Emmy. La plataforma de streaming, consciente de este éxito, apostó nuevamente por la serie creada por Hwang Dong Hyuk, quien regresa como director, guionista y productor ejecutivo.

¿De qué trata la temporada 2 de 'El juego del calamar'?

La trama de 'El juego del calamar' temporada 2 comienza tres años después de que Gi Hun (interpretado por Lee Jung Jae) ganara los 45.600 millones de wones en la macabra competencia. Aunque tenía planes de viajar a Estados Unidos para reunirse con su hija, este personaje decide regresar a Corea del Sur para enfrentarse a los organizadores del mortal juego de supervivencia y, con ello, evitar que otras personas sufran el mismo destino que él.

En el tráiler, Gi Hun deja claro su nuevo objetivo: infiltrarse nuevamente en el juego, pero esta vez con la misión de destruirlo desde dentro. "Estoy intentando detener el juego. Mientras el mundo no cambie, el juego existirá", dice el protagonista, un reflejo de su necesidad de venganza y su lucha por hacer justicia. Los nuevos jugadores que se unirán a la competencia se verán arrastrados por las mismas pruebas y desafíos que hicieron famosa a la primera temporada, como el juego infantil Luz roja, luz verde, pero también enfrentarán nuevas pruebas diseñadas para llevarlos al límite físico y mental.

Nuevos personajes de 'El juego del calamar' temporada 2

Yim Si Wan, conocido por su carrera en el mundo del K-Pop y sus actuaciones en dramas como 'Misaeng' y 'Moon Embracing the Sun', se unirá a la serie como el jugador 333, un nuevo participante en la competencia. Kang Ha Neul, un experimentado actor con trabajos destacados en dramas como 'Cuando la camelia florece' y 'River Where the Moon Rises', también formará parte del elenco, aportando su talento a esta oscura historia.

Park Gyu Young, conocida por su participación en 'It’s Okay to Not Be Okay' y 'Sweet Home', se sumará como uno de los nuevos rostros que deberán enfrentarse a los mortales desafíos del juego. Choi Seung Hyun, más conocido como T.O.P, estrella del grupo de K-Pop Big Bang, también se unirá al elenco, aportando su experiencia tanto en la música como en la actuación. A sus 37 años, el cantante coreano es uno de los artistas más influyentes de Corea del Sur, y su incorporación genera gran expectación entre los fans.

Nuevos personajes de 'El juego del calamar'. Foto: Netflix

Otros actores de renombre que se unirán a la serie son Lee Jin Uk, quien dará vida al jugador 246, y Park Sung Hoon, conocido por su trabajo en 'La Reina de las Lágrimas' y 'La Gloria'. Además, Yang Dong Geun, un reconocido rapero y actor de 45 años, también formará parte de la segunda temporada.