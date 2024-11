La actriz cómica Katia Palma, conocida por su papel como jurado en ‘Yo soy’, ha revelado que tiene una gran carrera profesional que va más allá de la televisión. Gracias a su trabajo en el teatro, logró financiar sus estudios y continuar con sus sueños desde joven.

¿Qué carrera estudió Katia Palma?



Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Katia Palma ha demostrado su gran talento y carisma, convirtiéndose en una figura muy reconocida dentro de la televisión. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, ella sí posee una carrera profesional que costeó por su propia cuenta, por lo que en una entrevista compartió detalles de esta profesión y destacó que le ayudó en su desarrollo como artista.

Según lo que Katia Palma reveló en el podcast ‘Schullerías’, su pasión por el teatro le permitió costear la carrera de comunicación. Aunque inicialmente se inscribió en la carrera de contabilidad, su verdadero deseo siempre fue brillar en la televisión.



“Gracias al teatro pagué mi carrera porque soy comunicadora, por si acaso. No solo soy jurado…”, detalló durante su participación en el podcast. Este esfuerzo la llevó a independizarse y buscar nuevas oportunidades en el medio artístico.

¿En qué se especializó Katia Palma?



Por otro lado, Katia Palma, en otra entrevista, reveló que la directora de teatro, July Naters, la invitó a unirse al elenco de ‘Pataclaun’, y esto marcó un antes y un después en su vida. El proyecto le brindó estabilidad económica, lo que permitió que continuara sus estudios y lograra desarrollarse como profesional.

“Mi objetivo era tener empresas e irme a mi casa a los 20 años, y en esa oportunidad mis papás sí podían pagar la universidad y para dos, las dos privadas, mi hermana y yo... Entonces no fue tan chévere en algún momento en mi casa, y entonces me salí de la universidad, y justo sale July Naters diciendo que se iba a abrir una escuela de clown para nuevos humoristas y dije: ‘voy a estudiar esto’ y me vio July y desde ahí no he parado”, mencionó la actriz sobre sus inicios en el mundo del clown.