Aldo Miyashiro le concedió una reveladora entrevista a Andrea Llosa en su pódcast 'La capilla'. En medio de la conversación, el actor se pronunció sobre su polémica separación con Érika Villalobos, luego del polémico ampay que protagonizó el 19 de abril de 2022 que provocó el final de su matrimonio con la exintegrante de Torbellino.

Aldo Miyashiro revela peculiar detalle de su separación con Érika Villalobos

En su entrevista con Andrea Llosa, Aldo Miyashiro contó lo difícil que fue lidiar con el escándalo después de su infidelidad con Fiorella Retiz. La situación se complicó a tal punto que el también director aseguró que decidió no volver a enamorarse ni a salir con ninguna otra persona hasta que Érika Villalobos pudiera conseguir una nueva pareja y rehacer su vida.

"Una vez que ya dijimos: "sí, vamos a divorciarnos, tranquilos, va a estar todo bien, vamos a ver cómo va el futuro". Yo decía que no iba a estar con nadie hasta que Érika esté bien, o sea, así aparezca la mujer de mi vida de frente, no voy a estar con ella", dijo en un inicio Aldo Miyashiro.

Esto dejó impactada a Andrea Llosa, quien no entendía la extraña decisión del presentador de América TV. "(¿Por qué hiciste eso?) Porque no quería darle esa carga adicional, ese peso adicional. Cuando ella se enamoró y ya todos escribían lo que tú decías y se reían, yo estaba muy feliz porque ella estaba feliz y eso me alegraba porque ya tenía la oportunidad, una vez que ella ya estaba encaminada, de decidir si alguna vez quería estar con alguien", aseguró.

Debemos recordar que la recordada artista de Torbellino pasó de página y dejó de lado su pasado con el presentador de ‘La banda del Chino’ y presentó a su novio, el empresario Erik Zapata. Ello cautivo a sus seguidores y amigos, quienes la felicitaron por su romance.