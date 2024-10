Gia Rosalino, una de las más recientes incorporaciones al elenco de 'Al fondo hay sitio', ha sido objeto de comentarios en redes sociales sobre la razón de su entrada a la exitosa serie peruana. Algunos usuarios han insinuado que su papel en la producción se debe a su cercanía con Aldo Miyashiro, actor y productor de televisión. Sin embargo, la actriz no ha tardado en responder de manera contundente a estas especulaciones, aclarando cómo logró su lugar en la popular serie de América Televisión.

Lejos de dejarse intimidar por los rumores, Gia Rosalino ha defendido su trayectoria y esfuerzo profesional, enfatizando que su ingreso a 'Al fondo hay sitio' se debe a su dedicación y al respaldo de su talento. Con una actitud firme, la actriz ha aprovechado la situación para destacar la importancia de su trabajo y su deseo de seguir creciendo en la industria, dejando en claro que su presencia en la serie no responde a favores ni influencias, sino al reconocimiento de su capacidad actoral.

La contundente respuesta de Gia Rosalino a los haters

Ante las críticas y comentarios malintencionados que han circulado en redes sociales sobre su ingreso a 'Al fondo hay sitio', Gia Rosalino no dudó en expresar su postura con sinceridad mediante el podcast 'Conociendo más de'. La actriz, quien ha trabajado durante años para forjarse un espacio en el mundo de la actuación, se mostró segura de su trayectoria y dejó en claro que su éxito no ha sido fruto de favores, sino del esfuerzo y la dedicación constante a su carrera.

"A mí me da ganas de decirles: 'Oye qué vara, yo tengo acá ocho años acá matándome estudiando, pasando mis talleres', pero luego digo (dentro de mí): 'no voy a responder, que piensen lo que quieran, y que si quieren ver mi chamba, vayan al teatro, al que le gusta bien, y al que no le gusta, bueno...".

En otro momento de la entrevista, Gia insistió que bloqueará a todos los haters por sus comentarios malintencionados. "Más me importa el sentirme bien yo, no quiero leer más comentarios de ese tipo. Tengo amistades cercanas, actrices, que han recibido tanto hate, que de verdad lo sufren. Me da pena que en el mundo haya gente que se mete a la computadora y solo quiere tirar m…, me pregunto qué tan infeliz puedes ser para hacer eso. Deseo que algo bueno les pase (a los haters) para que digan: '¿por qué tengo que juzgar tanto? Yo no sé lo que ha pasado, yo no sé su vida'", agregó.

El ampay de Gia Rosalino y Aldo Miyashiro

El programa 'Magaly TV, la firme' capturó al reconocido 'Chino' Miyashiro disfrutando del cumpleaños de Gia Rosalino, celebrado en un teatro de Barranco. Además, se divulgaron imágenes de ambos sentados juntos en el aeropuerto de Cancún, México.

A raíz de estos eventos, el espacio conducido por Magaly Medina realizó una investigación más exhaustiva. Durante el proceso, se revelaron los registros migratorios de Miyashiro y Rosalino, confirmando que viajaron juntos a México del 4 al 20 de enero de 2024 y, aparentemente, se alojaron en el mismo lugar durante su estadía.