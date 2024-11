Hay noches en Lima que son memorables, y una de ellas fue la del 27 de octubre. Una leyenda viva de la música, Paul McCartney, se presentó en el Estadio Nacional como parte de su tour ‘Got Back’. Llenó de nostalgia a los presentes con sus exitosos temas, los cuales han acompañado a varias generaciones, y se ganó al público peruano con sus discursos en español.



Los fanáticos llegaban apresurados, sin querer perderse ningún detalle de este histórico concierto. Las expectativas eran altas, pues el ex-Beatle así tiene acostumbrados a sus seguidores.



“Es mi sueño de adolescente estar aquí. Gracias, Paul, por haberme criado parcialmente”; “Es la tercera vez que vengo y espero mucho de él esta noche”; “Es la primera vez que asisto a un concierto de Paul y sé que será espectacular”, expresaban los asistentes.

Paul McCartney interpretó temas como ‘Get Back’, ‘Let It Be’, ‘Live and Let Die’, ‘Hey Jude’ y ‘Birthday’. Fotos: Rosario Rojas/ URPI - LR

El público, impaciente, llenaba el Estadio Nacional con olas y coreando el nombre de Paul al unísono. A las 9:11 p. m., el llamado fue atendido. Con un estadio repleto, Sir Paul McCartney apareció en el escenario, dando inicio a esta mágica noche con ‘A Hard Day's Night’.



Inmediatamente, siguió con otros temas como ‘Junior’s Farm’, ‘Letting Go’, ‘She’s A Woman’ y ‘Drive My Car’. Sin embargo, hizo una pausa para saludar a sus incondicionales fanáticos, quienes esperaban su regreso al país desde hace 10 años. “Buenas noches, causas. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Esta noche voy a tratar de hablar en español. ¡Let’s go!”, exclamó.



El intérprete, vestido con un traje elegante, siguió deleitando a los presentes, quienes respondieron iluminando el recinto con las linternas de sus celulares. Blackbird, Lady Madonna, Jet, Being for the Benefit of Mr. Kite, Something, Ob-La-Di, Ob-La-Da, entre otros éxitos, formaron parte del repertorio de aquella velada.

El ícono de los ex-Beatles no dejó pasar la oportunidad de mencionar a sus antiguos compañeros de banda, George Harrison y John Lennon. Incluso, con este último, cantó un dueto de manera virtual.



La noche avanzaba y las tribunas seguían saltando. Paul se tomó un momento para dedicar ‘My Valentine’ a su esposa, Nancy Shevell, quien lo observaba atentamente. “Escribí esta canción para mi hermosa esposa Nancy, que está aquí con nosotros hoy”, dijo.



Sir Paul ‘casa’ a peruanos



Sin embargo, no fue el único momento romántico del espectáculo. El cantautor británico hizo una pausa para comentar que había visto un cartel en el que una pareja le pedía que los casara. Minutos después, los enamorados estaban en el escenario. McCartney invitó al novio a hacer la propuesta de matrimonio, en medio de gritos y suspiros del público.



“Noté en el público a dos personas sosteniendo un cartel que decía '¿Nos casarías, por favor?' ¿Entienden? Yo no... así que, ¡vengan aquí! Veamos quiénes son, con su cartel, muestren su cartel”, expresó.



“Bueno, no puedo casarlos, pero puedes preguntarle a ella si quiere casarse contigo. Dile: '¿Te casarías conmigo?'. (…). ¡Vivan una vida larga y feliz!”, dijo.



El final se acerca



Al sonar ‘Get Back’, ‘Let It Be’, ‘Live and Let Die’, ‘Hey Jude’ y ‘Birthday’, la presentación empezó a acercarse a su fin. Los seguidores de esta leyenda viva no querían que esto sucediera, deseaban que el momento se congelara y fuera eterno.



Finalmente, al ritmo de ‘The End’, entre impresionantes fuegos artificiales y con la energía al máximo, el gran McCartney puso fin a esta cita con sus fans peruanos, expresando su deseo de regresar. “Muchas gracias. Los amo. Lo único que me queda decir es hasta la próxima”, dijo.

Paul McCartney finalizó su show ondeando la bandera de Perú. Foto: X

Fueron más de dos horas y media en las que el artista de Liverpool demostró, con su carisma, vigor y talento, por qué es y será siempre un ícono de la música mundial.