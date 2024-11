'Esto es guerra' es uno de los realities de competencia más fuertes y extremos de la televisión peruana. Junto a 'Combate', marcaron una época, en la cual, muchos aspiraban a estar en estos programas de la TV. Sin embargo, la complejidad de los retos, juegos y competencias, en muchas ocasiones, pasan factura, además de la presión propia de un programa en vivo. En esa línea, uno de los 'guerreros' más destacados de este 2024 ha sorprendido a muchos al exponer la fuerte experiencia que compartió con Johanna San Miguel, quien incluso, según cuenta, pidió que lo botaran del espacio de América Televisión debido a su bajo rendimiento.

"Me daba con palo (...) no me salía nada. Llegaba a mi casa a llorar", señaló el actual chico reality en una reciente entrevista para el programa digital 'Studio Cocina' del canal 'A la cocina TV'. Sin embargo, luego de esta fuerte vivencia con la exconductora del reality, confesó que pudieron limar asperezas y hoy por hoy, destaca en las competencias de 'EEG'.

¿Quién es el 'guerrero' que tuvo una fuerte experiencia con Johanna San Miguel?

"Pasé un momento difícil con la 'Chata' San Miguel, cuando me sacó la 'mugre'", relató Piero Arenas, actual integrante del equipo de los 'guerreros'. Según contó el modelo chiclayano, el ser nuevo y debutante en la televisión le pasó gran factura en los primeros meses de su estadía en 'Esto es guerra'. "En ese momento eran bastantes juegos de preguntas y, por más que uno estudiaba, los nervios de ser primerizo en la televisión me pasaban factura. Puedes estar detrás de la pantalla y saber todo, pero con una cámara ahí (adelante) y la presión del 3, 2, 1...", indicó Piero Arenas.

"Yo era como que no respondía las preguntas. Después, me sacaban y ella (Johanna San Miguel) llegaba y decía 'chicos, ¿qué pasó?'. Me preguntaban y yo sí respondía todo (...) pero sí, me daba con palo, hasta que un día me agarró un poquito cansado y le respondí en vivo y nos agarramos los dos a pelear en vivo", acotó.

Piero Arenas tuvo problemas con Johanna San Miguel.

Asimismo, debido a las constantes fricciones que tenía con Johanna San Miguel, Piero admitió que, en un momento determinado, la actriz cómica pidió que lo sacaran del programa debido a su bajo rendimiento.

"Claro, pidió que me vaya del programa. Fui el único que le respondió. Fue un proceso bastante largo, llegaba a mi casa, en las noches, a llorar porque no me salía nada. Me lesionaba, no respondía bien las preguntas. Llegaba a mi casa y le decía a mi mamá 'no puedo, no puedo, no puedo, no me sale', pero luego me fui a Tarapoto a hacerme mi limpia...", añadió, para luego recalcar que, actualmente, su relación con Johanna San Miguel es de las mejores.

Piero Arenas: de seguridad a uno de los 'guerreros' más queridos del reality

En una entrevista reveladora, Piero Arenas, quien fue vinculado sentimentalmente con Ducelia Echevarría, compartió que antes de entrar al mundo de la televisión, se desempeñaba como agente de seguridad en un instituto ubicado en la región de Lambayeque. Su rumbo cambió de manera imprevista cuando el jefe de abastecimiento le solicitó apoyo con software como Excel y AutoCAD, lo que finalmente llevó a que le ofrecieran un puesto como asistente de almacén.

“La verdad que 'Esto es Guerra' dio un giro de 360 grados en mi vida. Yo, antes de venir para Lima, trabajaba de seguridad en un instituto de la región de Lambayeque. Después de un mes, mi jefe de abastecimiento me pidió que lo apoye con Excel y AutoCAD, él sabía que yo sabía esos programas. Luego, me pidió hacerle un inventario; después de ello, me propusieron pasar a ser asistente de almacén”, dijo el también modelo a Infobae.

Piero Arenas es uno de los 'guerreros' más queridos de 'Esto es guerra'. Foto: Instagram

A pesar de los obstáculos al comienzo, el joven de 22 años se mostró satisfecho con lo que había conseguido hasta ese punto. Su objetivo inicial era seguir una carrera en la Fuerza Aérea del Perú, pero al no lograrlo, optó por enfocarse en su empleo en el instituto de Lambayeque. Su vida tomó un giro distinto cuando se unió al programa 'Esto es Guerra' en 2022.

“Decidí postular a la Fuerza Aérea de Perú. Ahí me detectaron un problema en la columna; por eso, no pude ingresar. Ahí es donde me relajé, me decepcioné, tampoco vi igual el fútbol, me dediqué solo a trabajar. Es por eso que postulé como miembro de seguridad”, relató el chico reality.

¿Cómo fue el casting de Piero Arenas en 'Esto es guerra'?

Durante el mes de octubre de 2022, 'Esto es guerra' desarrolló su gran casting a nivel nacional. Diversas personas asistieron en busca del sueño de integrar el equipo de los 'combatientes' o 'guerreros' y, entre ellos, destacó Piero Arenas. Visiblemente nervioso, el modelo chiclayano se presentó frente a Patricio Parodi, Renzo Schuller y Johanna San Miguel y expuso los motivos por los cuales lo debían escoger como un nuevo chico reality.

"Buenas noches con todos. Mi nombre es Piero Arenas, tengo 21 años de edad, soy un chico muy deportista, alegre, dinámico, extrovertido, rápido. Me gusta el modelaje y soy muy metido en lo que me propongo", indicó el chiclayano, quien se desenvolvió con un balón de fútbol, mostrando sus habilidades en el 'deporte rey'.

Piero Arenas logró clasificar a la siguiente etapa del casting y luego, varios meses después, consiguió su puesto entre los 'guerreros' y 'combatientes' oficiales de 'Esto es guerra'.