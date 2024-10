La modelo peruana Arlette Rujel se destacó en la fase preliminar del Miss Grand International 2024, realizada el 22 de octubre en Bangkok, Tailandia. Con 25 años, Rujel representó a Perú con gran confianza, luciéndose en trajes de baño y de gala que resaltaron su elegancia y presencia escénica. Originaria del Callao y con una altura de 1,81 m, se presentó con un enérgico '¡Miss Grand Perú!', recibiendo aplausos del público.

La preliminar, transmitida en vivo por Grand TV en YouTube, permitió a Rujel exhibir su carisma y habilidades escénicas ante el jurado y la audiencia internacional. A pesar de no clasificar en la categoría de Miss Popular Vote, que otorga un pase directo al Top 10 de la final, la modelo aún tiene posibilidades de avanzar en la competencia, cuya final se celebrará el 25 de octubre.

Arlette Rujel brilla en sus desfiles en traje de baño y gala

En la primera parte del desfile preliminar, Arlette Rujel y las 70 participantes del certamen se presentaron en la pasarela con un traje de baño dorado de dos piezas, acompañado de una capucha y mangas que le añadieron un toque distintivo. La peruana destacó por su soltura, sonrisas y gran actitud, logrando captar la atención del jurado. La competencia inició a las 7:00 a. m. (hora de Perú), momento en el cual Rujel demostró su experiencia en la pasarela, lo que le valió aplausos de los espectadores.

Hacia las 9:00 a. m. (hora de Perú), la modelo chalaca hizo su aparición en la pasarela de gala con un espectacular vestido verde y plateado, ceñido al cuerpo y con una cola larga que añadía dramatismo a su presentación. El diseño incluía mangas que aportaban movimiento, mientras que su melena rizada y unos elegantes aretes largos complementaban el look. La elección del vestido de gala permitió a Rujel resaltar su porte y elegancia, lo cual es crucial para acumular puntos y avanzar a la fase final del Miss Grand International 2024.

La elección del vestido de gala le permitió a Arlette resaltar su porte y elegancia. Foto: Captura YouTube

Arlette Rujel entre las favoritas en las votaciones por el Miss Grand International

A pesar de no figurar en la categoría de Miss Popular Vote, Arlette Rujel continúa destacando en otras categorías clave del concurso. La modelo logró ubicarse entre las 10 mejores en la competencia de national costume con su traje típico inspirado en el arroz peruano, un símbolo importante de la gastronomía del país. Asimismo, sigue avanzando en el concurso de ‘Country’s Power of the Year’, donde actualmente se encuentra en el Top 16. Si logra acumular suficientes votos, podría ser una de las cuatro finalistas que aseguren un lugar en el Top 20 de la competencia.

Arlette Rujel deslumbró con su traje típico en el 'Miss Grand International 2024'. Foto: Instagram Miss Grand

El apoyo del público será fundamental para Rujel en la recta final del certamen, ya que las votaciones en redes sociales continúan siendo una herramienta clave para su avance. En Instagram, cada 'Me gusta' equivale a 10 puntos, y en Facebook, cada reacción de corazón suma 10 puntos y cada vez que se comparte el post, se otorga un punto adicional.

¿Cuándo es el Miss Grand International 2024?

La final del Miss Grand International 2024 se llevará a cabo el 25 de octubre, pero Arlette, junto a más de 70 participantes de todo el mundo, ya está siendo evaluada en una serie de actividades que incluyen pasarelas, entrevistas y eventos culturales. Estas pruebas miden no solo la belleza física, sino también el carisma, la fluidez en idiomas extranjeros y la capacidad de interactuar con el jurado y el público, factores que son cruciales para avanzar en la competencia.

PUEDES VER:Arlette Rujel generó reacciones divididas con su traje típico inspirado en el arroz para el Miss Grand 2024

¿Cómo ver el Miss Grand International 2024?

La transmisión del Miss Grand 2024 en vivo estará disponible de manera exclusiva a través de plataformas digitales. El canal oficial de YouTube del certamen, Grand TV, y la página de Facebook del evento serán los principales medios para seguir la competencia desde cualquier parte del mundo. Esto permitirá a los seguidores internacionales disfrutar de cada momento de la gala final, desde las primeras presentaciones de las participantes hasta el momento de la coronación.

En Perú, no habrá transmisión por señal abierta, por lo que los interesados deberán recurrir a la transmisión en línea para no perderse la despedida de Luciana Fuster y la elección de la nueva reina. La audiencia podrá seguir el evento minuto a minuto desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes, garantizando una amplia cobertura para todos los fanáticos del concurso.

¿Cómo votar por Arlette Rujel en el Miss Grand International?

Para votar por Arlette Rujel en el Miss Grand International 2024, sigue estos pasos: en Instagram, ve a la cuenta oficial, da "Me gusta" a sus fotos y asegúrate de ser un nuevo seguidor, ya que los actuales no cuentan. En Facebook, reacciona con un corazón y comparte publicaciones relacionadas con Arlette para sumar más puntos. Es necesario seguir la página oficial para validar los votos. La votación para la tercera ronda de "Country's Power of the Year" cierra el 23 de octubre a las 11 p. m. (hora de Tailandia).