Patricia Portocarrero, actriz peruana reconocida por su participación en la serie 'Ven baila quinceañera', regresó a la televisión después de un difícil episodio de salud que la llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En una emotiva entrevista con la 'Chola Chabuca', la también comediante relató el momento más crítico de su vida: estuvo al borde de la muerte tras ser diagnosticada con anemia e influenza, complicaciones que derivaron en tres paros cardíacos.

Durante la conversación televisiva, la artista de 49 años confesó que su salud se deterioró rápidamente, presentando un cuadro de fiebre alta que la obligó a buscar atención médica de emergencia. Sin embargo, su situación se complicó inesperadamente. La actriz reveló con detalle cómo la enfermedad puso su vida en peligro, señalando que llegó a convulsionar después de recibir un tratamiento inicial en el hospital.

Patricia Portocarrero relata su lucha por la vida tras tres paros cardíacos en UCI

El sábado 19 de octubre, Patricia Portocarrero hizo su esperada reaparición en la televisión peruana, donde brindó detalles sobre la grave situación que vivió meses atrás. Con un semblante visiblemente mejorado, la actriz comentó cómo una fiebre aparentemente leve la llevó a la UCI. “La 'pelona' me pasó de cerca, se asomó y yo le decía ‘más allá’. Casi hice tres paros cardiacos en UCI. Llegué a la clínica por una fiebre, me pusieron una medicina y convulsioné”, explicó la actriz ante un sorprendido Ernesto Pimentel en 'El reventonazo de la Chola'.

Portocarrero también relató el impacto emocional de su hospitalización, describiendo la incertidumbre y el miedo que sintió durante los cinco días que permaneció en cuidados intensivos. En su intervención, expresó que su salud se vio tan deteriorada que, en varias ocasiones, pensó que no sobreviviría. A pesar de los complicados momentos, la actriz peruana afirmó que su recuperación se debe a la intervención médica y al apoyo espiritual que recibió durante su estadía en el hospital.

En la entrevista, Patricia Portocarrero señaló que su situación fue especialmente compleja debido a la combinación de dos enfermedades: influenza y anemia severa. Esta última le había bajado la frecuencia cardíaca hasta niveles peligrosos, contribuyendo a los paros cardíacos que sufrió. “Me dio influenza, me encontró anémica (…) de ahí hice tres paros cardíacos, se me bajó la frecuencia cardiaca”, detalló la artista, quien se mostró agradecida por haber superado la crisis.

Emotiva revelación de Patricia Portocarrero sobre su salud tras UCI

Meses atrás, Patricia Portocarrero ya había comentado públicamente sobre su complicado estado de salud, aunque sin ofrecer detalles tan específicos como lo hizo en su más reciente aparición en TV. La comediante explicó en ese momento que su hospitalización había sido inesperada, ya que inicialmente no sospechaba la gravedad de su condición. “Estuve cinco días en Cuidados Intensivos (UCI), sufrí tres veces un paro cardíaco, no sabía nada”, dijo en una entrevista previa con el medio local Trome.

Durante su estancia en el hospital, Portocarrero también vivió un episodio inesperado cuando un sacerdote ingresó a su habitación para realizar la “unción de los enfermos”, un sacramento destinado generalmente a pacientes en condiciones graves. En un primer momento, la actriz pensó que el sacerdote estaba allí para despedirla, lo cual aumentó su preocupación. Sin embargo, le explicaron posteriormente que el acto tenía como objetivo brindarle protección espiritual en su recuperación. “Lo pensé, pero luego me dijeron que era para tener la protección de Dios y no porque estuviera en las últimas”, aclaró.

Patricia Portocarrero se dedica a la improvisación. Foto: Captura Instagram

El momento más conmovedor de su relato fue cuando Patricia Portocarrero recordó cómo, días después, el mismo sacerdote volvió a visitarla, pero con un mensaje diferente: debía retirarse, pues aún no era su hora de partir. “El curita me dijo que me retirara porque a mí aún no me la iba a llevar la ‘pelona’”, comentó con un tono más aliviado, haciendo referencia a su cercanía con la muerte.