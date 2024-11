El popular cantante Chechito dio a conocer que, cuando era pequeño, no le gustaba la música chicha que actualmente interpreta. Sergio Romero indicó que la influencia de su padre en su cultura musical fue muy importante, ya que durante su niñez escuchaba los clásicos en inglés. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando su madre le hizo escuchar chicha. En ese momento él no lo sabía, pero este género marcaría su vida para siempre.

“Yo vengo de un barrio chichero, Huáscar, Caja de Agua, San Juan de Lurigancho. Pero yo, en sí, no me gustaba la chicha. Mi papá me enseñó a escuchar musicas en inglés, los discos de oro: Michael Jackson, Freddy Mercury, los Ben Geos, Rod Stewart y otros cantantes. No sabía lo que era la chicha .Es más, yo escuchaba chicha y decía ‘Oe, ¿qué es eso? Ponme Michael Jackson’”, contó.

“Fui creciendo y recuerdo que mi papá se iba a trabajar y me quedaba con mi mamá. ¿Qué era lo que mi mamá escuchaba en la radio? Era chicha. Ya, pues, de la nada así un día de tanto escuchar, empiezas a tararear, te aprendes la letra y ya, me volví chichero”, agregó.

Chechito: "No se puede trabajar con la familia"

Al recordar su salida de 'Los cómplices de la cumbia', agrupación liderada por su tío, Chechito relató que "no se puede trabajar con la familia" porque, en determinados momentos, puede haber desacuerdos que no permitan avanzar en el trabajo. Por eso, aseguró, decidió dejar la orquesta y abrirse camino como solista. No obstante, reconoce que el trabajo en equipo es clave para sacar adelante su proyecto musical.

“No se puede trabajar con la familia. Es un poco complicado. A veces uno en el trabajo tiene que ser firme, serio, y cuando uno reniega... gritas y hablas abiertamente con todos y te desenvuelves como quieres por el mismo enojo. Chocas con tu familia, se sienten mal y, como son tu familia, se sienten con la suficiente confianza para responderte. Entonces, yo soy bien renegón, yo reniego mucho. El equipo de trabajo sabe que reniego bastante, peleamos bastante, pero peleamos para algo bueno. No peleamos porque queremos pelear, tampoco soy loco”, expresó.

Chechito: "Yo no me doy lujos por darle a mi familia lo que a mí me faltó"

Asimismo, a sus 19 años, Sergio Romero 'Chechito' afirmó que es soltero y no tiene hijos, a pesar de los rumores que se especularon sobre su vida privada. El cantante dijo que está enfocado en trabajar y que el fruto de esto es poder darle a su mamá, papá y hermana todo lo que necesiten para vivir cómodamente. Refirió que tiene una buena relación con su hermana menor, quien recientemente cumplió 15 años, y a quien le brinda todo lo que requiera.

“Todo mi trabajo, lo que hago, mi esfuerzo, mi sacrificio… si yo fuera independiente, me daría lujos. Tal vez ahorita tendría otro carro, mejor ropa, pero no, yo no me doy lujos de nada por darle a mi familia lo que en algún momento a mí me faltó. Lo mismo con mi hermana, yo trato de que a ella no le falte nada porque yo sé lo que es no tener y es complicado la verdad”, señaló.