El cantante Leonard León se pronunció en redes sociales luego de haber sido ampayado junto a una joven desconocida, de acuerdo a las imágenes presentadas en el programa 'Amor y Fuego'. El cumbiambero decidió explicar lo ocurrido y asegurar que no hubo ningún tipo de infidelidad a su pareja actual, Olenka Cuba.

¿Qué dijo Leonard León tras su ampay?

El cantante de cumbia Leonard León se ha visto envuelto en una nueva controversia luego de que fuera captado en una situación comprometedora con una joven en un centro de entretenimiento, según reveló el programa de televisión 'Amor y Fuego' este martes. Las imágenes mostraban al intérprete en lo que parecía ser una actitud muy cercana y afectuosa con la mujer, lo que generó especulaciones sobre una posible infidelidad a su pareja, Olenka Cuba.

Ante la difusión de estas imágenes, el artista recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación y negar cualquier comportamiento inapropiado o desleal hacia su pareja. A través de sus historias de Instagram, Leonard León explicó los detalles de lo ocurrido y justificó su conducta afirmando que se encontraba en estado de ebriedad.

Leonard León negó haber engañado a Olenka Cuba, pese a ampay. Foto: Leonard León/Instagram

“En ningún momento existió intención de faltar el respeto a una relación. En todo momento le estaba hablando al oído a la señorita y menos aún especular que hice un acto obsceno cuando ella estaba de pie, si no que, más bien, me incliné hacia mi lado derecho porque mi amigo me estaba hablando. Y lo de la mano en mi pierna fue un acto involuntario producto del estado en el que me encontraba”, declaró en un comunicado subido a Instagram.

Leonard León también aseguró que no conocía a la joven en cuestión, y que su pareja, Olenka Cuba, sabía que él se encontraba en dicho establecimiento esa noche. "A la señorita no la conozco. Olenka tenía conocimiento que estaba en ese lugar, obviamente se me ve en estado de ebriedad y bastante cansado, ya que venía de unos shows en la misma noche”, comentó el cantante.

Leonard León pide disculpas a Olenka Mejía

A pesar de su negativa a haber cometido una infidelidad, Leonard León decidió pedir disculpas a su pareja y a su familia por el mal momento que generaron las imágenes. En su declaración, el cantante dejó en claro que si hubiera tenido intenciones de faltar al respeto a su relación, las imágenes mostrarían algo más explícito, como un beso, lo cual no ocurrió. “Si yo hubiese tenido otra intención, en este caso, de faltar el respeto a mi relación, hubiera habido imágenes de besos, sin embargo, no existen”, afirmó León.

El artista expresó su arrepentimiento por las molestias ocasionadas y subrayó que en ningún momento tuvo la intención de ser desleal. “Como repito, en ningún momento hubo intención de ser desleal. Pido disculpas a Olenka y a toda mi familia por los daños ocasionados”, concluyó.

Resumen: Leonard León se defiende tras ampay con otra mujer