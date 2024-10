En la última emisión del pódcast 'Puro Floro', Gianfranco Pérez, conocido por su labor como uno de los 'urracos' de Magaly Medina, mostró un evidente enojo hacia el creador de contenido digital Carlos Orozco. La molestia surgió después de que el youtuber restara importancia a los rumores que sugerían que los 'urracos' podrían sumarse a La Roro Network, plataforma de la que Orozco es parte. Las declaraciones generaron una intensa reacción por parte de Pérez y su compañero de podcast, John Tirado.

¿Qué dijo Carlos Orozco sobre el pódcast de los 'urracos' de Magaly Medina?

Durante su programa, Carlos Orozco abordó los rumores que circulaban sobre la posible incorporación de Gianfranco Pérez y John Tirado, ambos reporteros conocidos por su vinculación con el programa de Magaly Medina, a su canal de YouTube. En sus comentarios, el creador de contenido minimizó dichas especulaciones, afirmando que no tenía planes de incluirlos en La Roro Network. De manera despectiva, se refirió a la situación como "insinuaciones" que solo provenían de los propios 'urracos'.

"Me recuerda a 'Poco Floro' de los 'urracos' que están insinuando que los hemos convocado", comentó Orozco, sin dar mayores explicaciones. El comentario fue suficiente para generar una respuesta inmediata y enfática por parte de Gianfranco Pérez y John Tirado.

¿Qué respondió el 'urraco' de Magaly Medina sobre Carlos Orozco?

El comentario de Carlos Orozco fue recibido como un desprecio, y los conductores del podcast 'Puro Floro' no tardaron en responder. John Tirado fue el primero en manifestar su malestar, asegurando que ellos nunca habían insinuado que estaban pidiendo ser parte del canal de Orozco y sugiriendo que la actitud del creador de contenido podría deberse a resentimientos pasados.

"No estamos rogando que nos recoja un canal, jamás hemos tenido esa intención. Tuvimos una reunión con Carlos Orozco y, sinceramente, no sé si está ninguneándonos o si tiene algún resentimiento por haber dado cobertura a 'Hablando Huevadas'", mencionó.

Por su parte, Gianfranco Pérez se mostró visiblemente más molesto que su compañero. "Yo no soy cualquier cosa, Carlos Orozco, no te crezcas. No has logrado nada aún. Lo que quiero decirle es que no se alce, porque así como la gente te sube el dedo, te lo baja", expresó.

John Tirado y Gianfranco Pérez trabajan como reporteros en el programa de 'Magaly TV, la firme'. Foto: captura Youtube

Resumen: 'urracos' de Magaly Medina arremetieron contra Carlos Orozco