La Uchulú, conocida figura del espectáculo peruano, ha estado en el ojo público luego de someterse a una operación de reasignación de sexo en Tailandia. En su cuenta de Instagram, la influencer compartió detalles sobre su recuperación y sorprendió a sus seguidores al revelar su interés en participar en concursos de belleza, especialmente en el certamen Miss International Queen Perú. Esta noticia ha generado un aluvión de reacciones y especulaciones entre sus fanáticos y la comunidad LGBTQ+ en general.

En redes sociales, La Uchulú comentó que ha recibido respuestas positivas sobre su intención de convertirse en una reina de belleza. “Sí, lo he pensado, pero no para este año, sino de acá a dos años para el Miss International Queen Perú, y la mayoría me ha dicho que sí... Tuve como 6 mil puntos”, se le escucha decir. La influencer dejó en claro que este deseo es serio y que está considerando prepararse para el concurso en un futuro cercano.

La influencer, cuyo nombre real es Etza Reátegui Wong, ha compartido en sus historias de Instagram una encuesta para saber la opinión de sus seguidores sobre su posible participación en el certamen. “¿Prepararme para dentro de 2 años participar?”, fue la pregunta que lanzó a su comunidad.

La Uchulú también ha sido transparente acerca de los costos asociados con su cirugía de reasignación de sexo En una conversación con el tiktoker Valentino, reveló que la operación de vaginoplastia que se realizó en Tailandia tuvo un costo de aproximadamente $9,300 (S/ 34,875). Este monto no incluye otros gastos, como alojamiento y alimentación durante su estancia de casi dos semanas en el país asiático.

Además, la influencer mencionó el precio de sus cirugías anteriores: “Los senos me costaron S/8,000 y la nariz S/6,000; además, la vaginoplastia la pagué en dólares”. Aun así, La Uchulú no planea detenerse allí. Tiene en mente una nueva cirugía que le costará cerca de $9,200 para modificar sus costillas, lo que sorprendió a sus seguidores y a Valentino.

