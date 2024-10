La Uchulú, popular influencer trans y creadora de contenido, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir detalles inéditos sobre la cirugía de reasignación de sexo (vaginoplastia) que se realizó recientemente en Tailandia. Durante una conversación en vivo con el tiktoker 'Valentino', la joven reveló la cifra exacta que gastó, además de cuanto ha invertido en las otras intervenciones quirúrgicas que lleva en su cuerpo actualmente.

Sin embargo, para La Uchulú, o Etza Wong Reátegui, esta no será la última vez que pase por el quirófano, ya que planea someterse a otra costosa cirugía que modificará radicalmente su cuerpo y dejará a todos sus seguidores en shock.

¿Cuánto pagó la Uchulú por su operación de reasignación de sexo?

La Uchulú no tuvo reparos en hablar sobre el costo de la cirugía a la que se sometió en Tailandia. La influencer reveló que la operación de vaginoplastia, un procedimiento de reasignación de sexo, tuvo un costo de $/ 9,300 (equivalente a S/ 34,875). Ese monto que pagó es sin contar el alojamiento en el hotel, la comida y otros gastos diarios que necesitó durante su estancia de casi dos semanas. Esta intervención fue la más importante en su cuerpo y se llevó a cabo en un prestigioso centro médico del país asiático.

El tiktoker Valentino entrevistó a La Uchulú, quien ya se encuentra en Perú luego de su operación en Tailandia. Foto: Tiktok.

¿Cuál será la próxima cirugía que se realizará La Uchulú?

Además, la influencer nacida en la selva mencionó el precio que pagó por otras cirugías que se realizó anteriormente. “Los senos me costaron S/8,000 y la nariz S/6,000; además, la vaginoplastia la pagué en dólares”. También añadió que la próxima cirugía que tiene en mente le saldrá bastante cara. “Tengo que modificarme las costillas, y eso cuesta $9,200”, lo que dejó en shock al tiktoker Valentino, quien la entrevistaba.

La Uchulú ‘lloró’ al revelar que se gastó todo su dinero

Luego de la costosa cirugía realizada y que fue un éxito, La Uchulú admitió que sus finanzas se vieron considerablemente afectadas. En tono jocoso simuló estar llorando e hizo un llamado a marcas y empresas para colaborar con ella a través de canjes.

“Este viaje me ha dejado seca, seca, porque no hay patrocinadores, la única que se ha patrocinado, solita este viaje he sido yo, pues estaré llegando a Perú el viernes por la noche y tengo el día sábado un día repleto de trabajo”, expuso en sus redes sociales.

“No tengo pestañas, el cabello lo tengo reseco, la piel la tengo reseca, ¿alguien querrá trabajar conmigo por canje? Pidiendo canje, porque aún no llega el viejito millonario que la adivina me dijo que va a venir”, compartió la carismática influencer

'La Uchulú' se ha convertido en una de las influencers más mediáticas de Perú. Foto: Instagram.

¿Quién fue el apoyo de La Uchulú en estas últimas semanas?

A pesar de la complejidad de la cirugía a la que se sometió, La Uchulú destacó el apoyo incondicional de su madre, quien la acompañó a lo largo de toda la experiencia. En sus redes sociales, la tiktoker compartió emotivos mensajes dedicados a su mamá, agradeciéndole por su cuidado y presencia. Aunque su progenitora no estaba completamente de acuerdo con su decisión de someterse a una reasignación de sexo, fue un pilar fundamental durante su recuperación.

"Gracias mamita hermosa, sin ti, no estaría tranquila ni preparada para este gran paso en mi vida", expresó La Uchulú en sus historias de Instagram, donde también manifestó lo importante que fue contar con el apoyo familiar en un momento tan crucial de su vida.