Cantautor peruano Diego Chávez lanza su primer disco: “POHEMIA”

El cantautor peruano Diego Chávez se lanza a la escena musical nacional con su primer disco titulado POHEMIA. Tras participar con éxito en el reality musical La Voz Perú 2015, siete años después, Diego cumple la promesa que le hizo al popular Gian Marco, de grabar su primera producción musical y lanzarla por todo lo alto.

“Yo he escuchado tu música, me la mostraste, y de verdad que estoy seguro que el día que saques tu música la gente te va a querer mucho más. Prométeme que ganes o no ganes La Voz, vas a grabar un disco.”, fueron las palabras que le dedicó Gian Marco a Diego en una de las últimas galas del mencionado programa, donde quedó como finalista del equipo del cantautor de “Hoy” y “Se me olvidó”, siendo uno de los participantes más destacados de la temporada.

Fueron siete años los que Diego tardó en hacer realidad esta promesa, y también siete el número de canciones que conforman su primer disco como cantautor, hoy ya disponible en todas las plataformas digitales. “Es un disco muy personal, muy íntimo. POHEMIA es, en mi imaginación, una ciudad, y cada canción es una noche vivida en esta ciudad. Hablo de noches porque todas, incluso las canciones más movidas, transmiten una vibra nocturna, nostálgica. Quise plasmar en siete canciones un viaje a través de la experiencia humana: noches de angustia, de pérdida, de dolor, pero también de optimismo, baile, pasión y aventura. Mi deseo es que cada persona, al escuchar este disco, logre conectar de manera profunda con sus propias emociones.”, afirmó Diego Chávez sobre este álbum debut.

Cabe señalar que las canciones de POHEMIA terminaron de ser compuestas durante la pandemia del Covid-19 y, gracias al patrocinio de sus fanáticos a través de una campaña de crowdfunding, el cantautor peruano logró financiar la producción en su totalidad, la cual se llevó a cabo entre Lima y Buenos Aires (2020-2021).

No es de sorprender que uno de los atributos más llamativos de este disco sean las letras, ya que Diego es un prolífico letrista, escritor de ficción y redactor publicitario, conocido por haber sido el creativo y guionista detrás de las campañas más virales de La Blanquirroja (“Cuando el amor no tiene cura” y “Estamos de vuelta”).

POHEMIA es un viaje musical en el tiempo: canciones como “Mensajero Astral”, “Dos Candelas” o “Todo Nace y Muere en Abril’ reviven el espíritu noventero de bandas como New Radicals o The Cranberries y de artistas como Fito Páez o Shakira en sus años de pop rock. Toques de funk, dream pop, upbeat, pero también de balada rock y hasta bolero. Sin duda, una pieza de arte atemporal con la que Diego se perfila a alzar la bandera del nuevo cantautor peruano.

El lanzamiento del disco ha sido acompañado con el videoclip del primer single, “Dos Candelas”, que fue filmado en Nueva York y producido por la agencia Ideari Creative Company . La fecha del concierto de lanzamiento será anunciada en el Instagram oficial del artista, mientras tanto es posible disfrutar de POHEMIA en todas las plataformas musicales.